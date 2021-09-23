"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Türkiye'de 27 bin 844 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

23 Eylül 2021, Perşembe 20:26
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 356 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 844 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi vefat etti, iyileşenlerin sayısı ise 21 bin 267 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 69,28, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 85,69 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 106 milyon 893 bin 726'ya yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 400 bin 962 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Şırnak ve Bingöl olarak sıralandı.

AA

Etiketler: Türkiye, Kovid-19
Okunma Sayısı: 172
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail'de aşı olmayan veya test yaptırmayan öğretmenler ders veremeyecek

    Guterres: 3 milyar kişi sağlıklı beslenemiyor

    Türkiye'de 27 bin 844 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    'Rusya, ABD ve İsrail ile Suriye konusunu görüşmek istiyor'

    AB, seyahat listesini güncelledi

    Suudi Arabistan ve BAE'ye silah satan Fransa'ya dava açıldı

    'Myanmar'da darbenin ardından 1100 kişi öldü'

    Lübnan'da akaryakıt krizi devam ediyor

    DSÖ'den 'Taliban' açıklaması

    Nobel Ödül Töreni bu sene de düzenlenmeyecek

    AB'den ''ortak şarj girişi'' adımı

    Bebeklere yanlış aşı yapıldığı iddiaları hakkında soruşturma başlatıldı

    Başarısız darbe girişiminin ardından Sudan'da yaşanan son gelişmeler?

    Kanarya Adaları'ndaki şiddetli patlamalar sürüyor: 6 bin kişi tahliye edildi, 320 ev yandı

    BM: Myanmar bir çöküş ile karşı karşıya

    "Yatan hastalarımızın çoğu aşısız"

    İsrail, Filistinli bir gazeteciyi daha yaraladı

    Tunus Cumhurbaşkanı, yasama yetkisini de kendisine devretti
    📷

    Yine büyük bir ilgiyle izlendi

    Birinci ek yerleştirme tercihleri bugün sona erecek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuksuzlukları bitirmek için
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    “Görsen … demezsin”ciler ve AKP’nin dönüşümü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ölüm bağıra bağıra ne diyor?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Bazı kardeşlerimize acıyoruz
    Genel

    'Ankara, Suriye’den çıkmaya hazırlanıyor'
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Genç Osmanlılar hareketi olan Jön Türkler
    Süleyman KÖSMENE

    İnsanlığı felâketten kurtaran kutlu zümre
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur iman ilâçları ile tedavi ediyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.