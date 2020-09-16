Türkiye'de bugün ilk koronavirüs aşısı yapılacak

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına karşı ilk aşı Türkiye'de bugün yapılacak. Çin'de geliştirilen aşı ilk etapta 1200-1300 sağlık çalışanına uygulanacak.

CNN Türk'ün haberine göre, Türkiye koronavirüs aşı çalışmalarına bugün itibariyle katılıyor. Çinli firma Sinovac Biotech tarafından geliştirilen aşı, ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulanacak. Aşı, ilk etapta 1200-1300 sağlık personeline yapılacak, 14 gün sonra aynı kişilere bir kez daha uygulanacak ve sonuçları Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile paylaşılacak.

Sonrasında ise gönüllülük esasına göre başvuranlara tekrar bu aşının yapılması planlanıyor. Ağırlıkla kronik hastalığı bulunan 13 bin kişinin aşılanması hedefleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce yaptığı açıklamada dünyada yapılan bazı çalışmalara Türkiye'nin de dahil olacağını duyurmuş, klinik aşamasında Türkiye'nin aşılama çalışmalarına dahil olacağını söylemişti.

Sağlık Bakanlığı aynı zamanda İngiltere, Almanya ve Rusya'daki çalışmalarla ilgili protokoller de imzalamıştı.