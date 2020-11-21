Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 135 kişi daha vefat etti

Türkiye'de son 24 saatte 152 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 532 kişiye hastalık tanısı konuldu, 135 kişi vefat etti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 121 oldu, son 24 saatte 3 bin 233 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 370 bin 825'e yükseldi. "Kayıplarımızı azaltacak olan kurallara ve tedbirlere canla başla uymaktır" Sağlık Bakanı Koca, "Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da can yakıyor. Kayıplarımızı azaltacak olan kurallara ve tedbirlere canla başla uymaktır." dedi. AA

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