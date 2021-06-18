"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Türkiye'nin aşılama sürecinde son durum?

18 Haziran 2021, Cuma 20:00
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 40 milyonu aştı.

Türkiye, yoğun şekilde aşılama programına devam ediyor. Son bir haftada günlük aşılama miktarının 1 milyonu geçtiği ülkede, vatandaşlar, Sinovac ve BioNTech aşılarından istediğini tercih edebiliyor.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilerine göre, 18 Haziran saat 15.57 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 25 milyon 739 bin 999, ikinci doz aşı 14 milyon 262 bin 746 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 40 milyon 2 bin 745 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 4 milyon 801 bin 373, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 325 bin 347, toplam 7 milyon 126 bin 720; Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 170 bin 326, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 192 bin 987, toplam 3 milyon 363 bin 313; İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 731 bin 863, ikinci doz aşı sayısı 973 bin 641, toplam 2 milyon 705 bin 504 doz oldu.

"Doz olarak en yüksek sayıda aşıyı yapan 9'uncu ülkeyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bu gelişmeyi şu ifadelerle duyurdu:

"40 milyonuncu doza ulaştık. 206 ülke arasında, doz olarak en yüksek sayıda aşıyı yapan 9'uncu ülkeyiz. Sağlık personelimiz gün oluyor dakikada 6 bin kişiye aşı hizmeti veriyor. İmkanlarımız büyük, dayanışmamız yüksek. Sonuçlar sürpriz değil."

AA

Okunma Sayısı: 128
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye bu provokasyona gelmemeli

    İktidarın elinde yeterince güç var

    AKP Hani İlçe Başkanlığına saldırı

    Yetki başsavcılarda

    İletişim Başkanlığı’nın ticari sır ile ne işi var?

    Dünya nehirlerinde kuraklık alarmı

    82 milyon yerinden edildi

    'Güneş'ten gelen ısıyı tutma miktarı görülmemiş bir şekilde arttı'

    MİT ve jandarmanın operasyonuyla yakalandı

    Türkiye'de salgın gündemiyle son 24 saat

    Çin, Kanal İstanbul’a çökmesin

    Aşıyı olan tatile koştu

    Çölleşme riski artıyor

    'Çin'i 'öncelikli tehdit odağı' olarak görüyoruz'

    Tekirdağ'da yeniden müsilaj yoğunluğu

    Peygamberimize (sav) hakarete tepki gösteren Filistinlilere İsrail'den plastik mermi!

    AYM raportörü HDP iddianamesinin kabulü yönünde rapor sundu

    HDP İzmir İl Başkanlığına saldırıp bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

    ABD'de sıcaklık alarmı: 'Ölüm Vadisi'ndeki sıcaklık 51 dereceyi geçti

    Yunanistan'ın İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye verdiği hapis cezası kınandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Adaletsiz demokrasi olmaz
    Ali FERŞADOĞLU

    Memuriyet ve maaş dilenciliği
    Ahmet BATTAL

    Küresel zekât mı?
    Genel

    Türkiye bu provokasyona gelmemeli
    Genel

    İktidarın elinde yeterince güç var
    Cevher İLHAN

    Merhum Demirel’in adâletin tecellisi irâdesi
    Nurenda Yaşar Coşkun

    His kontrolü (1)
    Risale-i Nur'dan

    Mahlûkatın tesbihatı ism-i Kuddüs’e bakar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hasan KOÇ

    Manyetizmanın tesiri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.