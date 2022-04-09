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9 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Türkiye’nin yarısı uykusuz

09 Nisan 2022, Cumartesi 18:36
Yapılan araştırmalara göre dünyada üç kişiden ikisi kaliteli uyurken, Türkiye’nin yarısı uykusuz

Türkiye’nin de dahil olduğu 2021 yılı Dünya Sağlık Araştırması sonuçları açıklandı.

BAREM’in global ortağı WIN Grubu ile birlikte 39 ülkede gerçekleştirdiği Sağlık Araştırması, pandeminin yol açtığı tüm olumsuzluklara rağmen dünyada beş kişiden dördünün kendini sağlıklı hissettiğini ortaya koyuyor. Dünya ortalamasına göre nüfusun yüzde 77’sinin sağlıklı hissettiği araştırmada, Türkiye’de kendini sağlıklı hisseden insanların oranı yüzde 76. Araştırmaya göre, dünyada üç kişiden ikisi kaliteli uykunun keyfini çıkarırken, Türkiye’nin yarısı uykusuz. Dünya nüfusunun yüzde 33’ü stres altında olduğunu söylerken, Türkiye’de gergin olanların oranı yüzde 40. BAREM’in global ortağı WIN Grubu ile yaptığı Sağlık Araştırması, pandemiyle birlikte değişen yeni yaşam tarzında bireylerin strese maruz kalma durumu, uyku düzeni, egzersiz yapma oranı, sağlıklı gıda ve gözlenen değişiklikleri ortaya koyuyor.

Dünyanın yüzde 65’i iyi uyuyor

Araştırma kapsamında görüşülen üç kişiden ikisi (%65) iyi uyuduğunu ifade ediyor. Erkekler (%67), kadınlara oranla daha iyi uyuduklarını belirtirken, eğitim ve sosyo ekonomik statü arttıkça iyi uyuma oranı da artıyor. Emekliler, ücretli-maaşlı ve kendi hesabına çalışanlar uykunun keyfini çıkarabiliyorken, en kalitesiz uykuya sahip olanları ev kadınları oluşturuyor. Asya Pasifik ülkelerinde iyi uyuyanların oranı %71’e çıkıyor. Ülkeler söz konusu olduğunda en yüksek ve en düşük oranlar Vietnam (%91) ile Şili’de (%40) görünüyor. Türkiye’de ise çok sıklıkla ve sıklıkla iyi uyuduğunu söyleyenlerin oranı geçen yıl ile aynı, %50. Türkiye bu oranla 39 ülke içinde 37. sırada. Geçen yılın aksine bu yıl özellikle gelirle ilgili demografik kırılımlarda önemli farklar görünüyor. Üst sosyoekonomik statü ve eğitim (%60) grupları ile üst gelir grubu (%57) toplumun diğer kesimlerine göre biraz daha rahat uyuyor. Ev kadınları içinde iyi uyuduğunu söyleyenlerin oranı yalnızca %41. 

Etiketler: Türkiye, uykusuz
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