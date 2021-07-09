Üçüncü doz da gerekecek

ABD’li ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech yaptıkları ortak açıklamada, kapsamlı bir aşılamanın yapıldığı İsrail’den gelen verilerin, aşının enfeksiyon ve semptomatik Covid-19’a karşı koruma etkisini ikinci dozdan yaklaşık altı ay sonra azaldığını gösterdiğini duyurdu.

Açıklamada, elde edilen verilerin ikinci doz aşılamadan 6 ila 12 ay sonra büyük olasılıkla üçüncü doz aşının gerekliliğine işaret ettiği belirtildi. Üçüncü doz aşılama ile ilgili devam eden bir araştırma olduğunu ve bu araştırmada “cesaret verici veriler” gözlemlediklerini kaydeden iki şirket, söz konusu araştırmanın sonuçlarının kısa zaman içinde bir bilim dergisinde yayınlanacağını da aktardı.

DW’deki habere göre açıklamada, üçüncü dozun şimdiye kadar Delta da dahil test edilen tüm koronavirüs varyantlarına karşı en yüksek koruma etkisini sürdürdüğü ve üçüncü doz BioNTech aşısından sonra vücuttaki antikor miktarının 5 ila 10 kat fazla arttığı da aktarıldı.