Uzmanından kurban eti uyarısı

Yaklaşan Kurban Bayramı’nda etin pişirilmesinden tüketilmesine ve saklanmasına kadar pek çok aşamada uzmanların tavsiyelerine kulak vermek gerekiyor.

Etlerin olası bakteri riskine karşı kesim sonrası hızla 7 derecenin altında soğutulması gerektiğini belirten uzmanlar, pişirme yöntemlerinin önemine işaret ediyor. Yaklaşan Kurban Bayramı için kurban etinin pişirilmesine, tüketimine ve saklanmasına ilişkin önerilerde bulunan Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü tavsiyelerini şöyle sıraladı: “Etler, sindirimi zor olan besinlerdir. Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik, hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açar. Kurban etleri, büyük parçalar şeklinde değil, birer yemeklik olacak şekilde küçük parçalara ayrılarak buzdolabı poşetine veya yağlı kâğıda sarılmalı ve buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalıdır. Bu şekilde hazırlanan etler, buzlukta -2 derecede birkaç hafta, -18 derece derin dondurucuda ise daha uzun süreyle saklanabilir” dedi. İstanbul – Yeni Asya

Okunma Sayısı: 140

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.