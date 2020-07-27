Uzmanlar endişeli

24 Temmuz Cuma günü ibadete açılan Ayasofya’ya Cuma namazı için gelenlerin sayısı 350 bini geçti.

Pandemi devam ederken kalabalığın sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaksızın bir arada bulunması ise endişeleri beraberinde getirdi. İzdihama varan görüntülerin kaygı verici belirten uzmanlar, Ayasofya’daki toplanmanın bulaş riskini arttırabileceğini söylüyor. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), salgının kontrolünün kaybedilmesinden endişe ettiklerini açıkladı ve “Mesafe, hijyen ve maske kurallarının rehavete kapılmadan uygulanması hepimizin sorum- luluğundadır” uyarısı yaptı. TÜSAD tarafından yapılan açıklamada dikkat çeken bir başka nokta ise kurban bayramı oldu. “İzdiham görüntülerinin kamuoyuna yansıması önümüzdeki Kurban Bayramı dahil her toplu faaliyetin kuralsız gerçekleşebileceği algısına yol açacaktır. Göğüs hastalıkları alanında köklü ve büyük bir ulusal uzmanlık derneği olarak bu tablo bizleri toplum sağlığı konusunda derin endişeye sevk etmektedir.”

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