"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ARALIK 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Uzmanlar: Tam kapanma şart

19 Aralık 2020, Cumartesi 21:04
Türkiye’de vak’a sayısı ve ağır vak’a sayısının hızla arttığına işaret eden uzmanlar, salgının geldiği noktada artan can kayıplarının önüne geçmek için tam kapanmayı içeren etkin tedbirler şart diyor.

dw Türkçe’nin haberine göre, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esin Şenol, ağır vak’a sayıları ve ölüm oranları artarken ve aktif vak’a sayısı hâlâ çok yüksekken yapılması gerekenin, hiç mağduriyet oluşturmamaya çalışarak ve mümkün olan en kısa sürede hayatın anahtar alanlarını açabilmeyi mümkün hale getirebilecek etkin ve kapsamlı bir tedbir almak olduğu görüşünde. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ise artan vak’alar ve ölümlerin tam kapanmayı gerektirdiğini belirtiyor.

Aşının hangi verilerle uygulanacağı belirsiz

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve sağlık emek-meslek örgütleri Covid-19 aşısındaki son gelişmeleri değerlendirerek ‘âcil kullanım onayı (AKO)’ hakkında uyardı. Yedi sağlık meslek örgütü ve TTB’nin ortak açıklamasında yönetmelik değişikliği hatırlatılarak, “Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Beşeri Tıbbî Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik‘te ‘Ruhsatlandırmaya esas etkililik, güvenlilik ve kalite ile ilgili kapsamlı verilerin henüz sağlanamadığı aşılar için bu veriler sağlanıncaya kadar Kurum tarafından AKO verilebilir’ ifadesi yer almıştır. Burada ilgili kapsamlı verilerin neler olduğu açık ifade edilmeli, ucu açık bir açıklama ile kapsamlı olmayan veriler Faz 3’e başlamış, ama hiç veri üretmemiş klinik faz çalışmalarına genişletilerek kullanılmamalıdır. TİTCK’nin hangi verileri yeterli bularak AKO uygulayacağı belirsizdir. Bu da toplumda aşı olma konusunda bir endişe yaratacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Etiketler: uzmanlar, tam kapanma
Okunma Sayısı: 184
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Uzmanlar: Tam kapanma şart

    Uygurların zorla ürettiği maskeler Avrupa'da satılıyor

    'Cumhur’u psikologlar incelemeli'

    10 mülteciden 9’u aşırı yoksulluk içinde

    'Destek, başka ülke çiftçilerine veriliyor'

    Vak’alar azalıyor

    Türkiye'de 22 bin 195 kişi daha koronavirüse yakalandı

    Ege Denizi'nde deprem

    Apple, çalışanların maaşını ödemeyen firma ile çalışmayacak

    Google, ABD'deki çalışanlarına ücretsiz Kovid-19 testi yapacak

    Pompeo: Rusya, ABD'nin düşmanları arasında

    İstanbul'da deniz seviyesi yükseliyor

    ABD'den Moderna'nın Kovid-19 aşısına onay çıktı

    Gaziantep'te bir hastanede çıkan yangında 8 kişi vefat etti

    Avrupa Parlamentosu Çin’e yaptırım istedi

    Küresel salgının son 24 saati

    “Ablukayı” kırma çağrısı

    5 ilde günlük vaka sayıları düşüşe geçti

    Sivil alan gittikçe daralıyor

    Kumar parası ile sponsor olunur mu?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zor zamanda sağlam duruş
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali HAKKOYMAZ

    Ahirzaman yorgunluğu
    Süleyman ALIÇ

    Allah'tan korkmazlar mı?
    Cevher İLHAN

    “Türkiye’de yoksulluk yok”muş
    Ahmet BATTAL

    Adalet ve Hürriyet kitabımızın özeti - 4
    Mehmet ÇETİN

    Rıdvan Ayral
    Sinan Özden

    Zulümattan nura yönelmek zamanı
    Faruk ÇAKIR

    Suriye’deki acı
    Genel

    Avrupa Parlamentosu Çin’e yaptırım istedi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.