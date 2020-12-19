Uzmanlar: Tam kapanma şart

Türkiye’de vak’a sayısı ve ağır vak’a sayısının hızla arttığına işaret eden uzmanlar, salgının geldiği noktada artan can kayıplarının önüne geçmek için tam kapanmayı içeren etkin tedbirler şart diyor.

dw Türkçe’nin haberine göre, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esin Şenol, ağır vak’a sayıları ve ölüm oranları artarken ve aktif vak’a sayısı hâlâ çok yüksekken yapılması gerekenin, hiç mağduriyet oluşturmamaya çalışarak ve mümkün olan en kısa sürede hayatın anahtar alanlarını açabilmeyi mümkün hale getirebilecek etkin ve kapsamlı bir tedbir almak olduğu görüşünde. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ise artan vak’alar ve ölümlerin tam kapanmayı gerektirdiğini belirtiyor.

Aşının hangi verilerle uygulanacağı belirsiz

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve sağlık emek-meslek örgütleri Covid-19 aşısındaki son gelişmeleri değerlendirerek ‘âcil kullanım onayı (AKO)’ hakkında uyardı. Yedi sağlık meslek örgütü ve TTB’nin ortak açıklamasında yönetmelik değişikliği hatırlatılarak, “Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Beşeri Tıbbî Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik‘te ‘Ruhsatlandırmaya esas etkililik, güvenlilik ve kalite ile ilgili kapsamlı verilerin henüz sağlanamadığı aşılar için bu veriler sağlanıncaya kadar Kurum tarafından AKO verilebilir’ ifadesi yer almıştır. Burada ilgili kapsamlı verilerin neler olduğu açık ifade edilmeli, ucu açık bir açıklama ile kapsamlı olmayan veriler Faz 3’e başlamış, ama hiç veri üretmemiş klinik faz çalışmalarına genişletilerek kullanılmamalıdır. TİTCK’nin hangi verileri yeterli bularak AKO uygulayacağı belirsizdir. Bu da toplumda aşı olma konusunda bir endişe yaratacaktır.” ifadelerine yer verildi.