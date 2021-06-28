Uzmanlardan bayram uyarısı: Yüzde 90 aşılanmalı

Prof. Tevfik Özlü, yüzde 90’ın aşılanması gerektiğini belirterek, “Dördüncü bir dalgaya neden olmaması bakımından bayram öncesi aşılamayı olabildiğinde yaygın olarak, yani ülkemizin her yerinde her kentinde, köyünde yapıyor olmalıyız” dedi.

Türkiye’nin her yerinde Koronavirüs’e karşı yürütülen aşılama çalışması devam ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre dün öğleden sonra toplam doz miktarı 47 milyon 200 bine yaklaştı. Türkiye genelinde nüfusun yaklaşık yüzde 55’i 1 doz aşı olurken, 3 büyük şehirde nüfusun yüzde 50’sinin üzerinde insan aşılandı. İstanbul’un nüfusunun yaklaşık yüzde 58’i en az 1 doz aşılanırken, Ankara’da bu oran yüzde 70, İzmir’de ise nüfusa oranla yüzde 80’e kadar çıktı. Güneydoğu bölgesindeki illerde ise bu rakam yüzde 20’lerde kaldı.

“Asgarî yüzde 70’inin bağışık olması lâzım”

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, aşılamada toplumsal bağışıklığın kazanılması ve rahatlamanın sağlanması için nüfusun yüzde 70’inin çift doz aşılanması gerektiğini söyledi. Ancak son yapılan bazı çalışmalarda bu oranın Delta varyantı sebebiyle yüzde 75’e çıktığını ifade eden Prof. Dr. İsmail Balık, “Eskiden BioNTech aşısının tek dozdan itibaren koruduğunu düşünüyorduk, ancak Delta varyantı ile bu etkinlik görece olarak ortadan kalkmış gibi görünüyor. Bu nedenle 2 doz aşı olmadan kurallara devam etmek gerekiyor” dedi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü ise bayram öncesi aşılamanın önemine dikkat çekti ve şunları söyledi: “Kurban Bayramı’nda ve yaz, tatil döneminde yaşanacak insan hareketliliğinin güzün tekrar dördüncü bir dalgaya neden olmaması bakımından bayram öncesi aşılamayı olabildiğinde yaygın olarak, yani ülkemizin her yerinde her kentinde, köyünde yapıyor olmalıyız. Çünkü bayramın girmediği köy, mahalle, ev yoktur bizim kültürümüzde. Hastalığı geçirenler çıktıktan sonra hedef kitlenin asgari yüzde 70’inin bağışık olması lazım ki bulaş zinciri kırılsın. Bu da hedef kitlenin yüzde 90’ının iki doz aşılanması anlamına geliyor.”