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8 EKİM 2021 CUMA - YIL: 52

Vak’alarda çok risklinin iki katı vaziyetindeyiz

07 Ekim 2021, Perşembe 23:09
Prof. Dr. Sarp Üner, vak’aların 6 aydan sonra ilk kez 30 binin üzerine çıkması hakkında, “Haftalık 100 bin kişide 100 vak’ayı ‘çok riskli’ olarak kabul ediyoruz. Şu anda biz çok risklinin iki katı vaziyetindeyiz” dedi.

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Türkiye’de yeni koronavirüsü vak’a sayısı altı ay aranın ardından ilk kez 30 binin üzerine çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Ekim için yeni vak’a sayısını 30 bin 438 olarak açıklarken, COVID-19 sebebiyle ölenlerin sayısının da 236 olduğu bilgisini paylaştı.

Pandeminin başından beri Türkiye’deki kayıplar ise resmî verilere göre 64 bin 99’a ulaştı. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Yöneticisi Prof. Dr. Sarp Üner, salgının kendi başına bırakıldığı görüşünde. Prof. Dr. Üner, “Mevcut olan tedbirlere uyum düştü ve herhangi bir kontrol yok. Birçok yerde HES kodu bile sorulmuyor. Havaların da soğuyacağını ve insanların kapalı mekânlarda bulunacağını göze alırsak daha riskli döneme gidiyoruz. Vak’a sayısı 20 binin altına neredeyse hiç inmedi. Ölüm sayıları da oldukça yüksek. Hâlâ ek bir önlem düşünülmüyor. Haftalık 100 bin kişide 100 vak’a çok riskli olarak kabul ettiğimiz sınırdı. Şu anda biz çok risklinin iki katı vaziyetindeyiz. Haritada tüm Türkiye kıpkırmızı. Yapılan testlerdeki pozitiflik oranı yüzde 8-9 arası. Test pozitifliğinin yüzde 3’ün altında olması gerekiyor” dedi. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yazılı bir açıklama yayınlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise ‘‘Daha önce açıkladığımız üzere iki doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın ortalama dört ay süre önce aşı oldukları dikkate alındığında halen koruyuculuğun devam ettiği değerlendirilmiştir. Bu konuda aşı olduğu halde virüse yakalananlar üzerinden yapılan incelemelerimiz sürmektedir. Şu an için iki doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın üçüncü doz aşı olmalarını gerektiren bir durum yoktur” dedi.

Mevcut aktif vak’alarda gençler ağırlıkta

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aktif yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak’alarının yüzde 50’sinden fazlasının 30 yaş altındaki kişilerden oluştuğunu söyledi. Pandemiden korunma için maske, mesafe ve temizlik kurallarını yeniden hatırlatan Sağlık Bakanı, aşı olmayan gençlerin hastalığa yakalandıklarına işaret ederek herkese aşı olma çağrısında bulundu. Koca, ‘‘Vak’a sayılarının günlük 28-30 bin bandında seyrediyor olması on günlük zaman dilimi için yaklaşık aktif 300 bin vak’aya karşılık gelmektedir. Bu durumun kritik bir yük olduğunun farkında olmak zorundayız. Mevcut aktif vak’aların genç olması sağlık sistemini zorlamıyor olsa da halen yüksek sayıda enfekte olmuş kişinin bulunması kabul edilebilir değildir. Gençlerimiz hastalığa daha çok yakalansa da daha az hastaneye yatışa ihtiyaç duymaktadır. Ancak gençlerimiz hastalığın ailelere ve büyüklere taşınmasında rol oynamaktadır. Son 1 ay içinde vefat eden vatandaşlarımız içinde en büyük oran 70 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdadır. Aşı ile toplum bağışıklığı sağlanmadan tedbirlerin gevşetilmesi mümkün değildir. Lütfen vakti gelen aşısını olsun. Eksik aşılı kimse kalmasın’’ dedi.

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