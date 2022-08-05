"Vaka sayıları patladı, sağlık işçileri endişeli"

Öz Sağlık İş Genel Başkanı Devlet Sert, Kovid-19 vakalarındaki yeni artış hastanelerde getirdiği iş yükü nedeniyle, bu kurumlarda görev yapan sağlık işçilerini de yeniden büyük bir yoğunluğun içine soktuğunu ve onları endişeye sevk ettiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan ve sürekli tırmanış gösteren Kovid-19 vakalarındaki yeni artış hastanelerde getirdiği iş yükü nedeniyle, bu kurumlarda görev yapan sağlık işçilerini de yeniden büyük bir yoğunluğun içine soktu. Hastanelerde temizlik, yemek, acil hizmetler, güvenlik, veri girişi vb. görevlerde hizmet veren sağlık işçileri, 2020 yılı Mart ayından itibaren ilan edilen pandemi dönemi ile ilgili olarak kısa süreli yaşanan rahatlamanın ardından vaka artışlarının yeniden ve hızlı bir şekilde tırmanışa geçmesinden oldukça endişeliler. Konuya ilişkin olarak bir açıklama yapan sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin yetkili sendikası Öz-Sağlık İş Genel Başkanı Devlet Sert, sonbaharda beklenen vaka artışının yaz aylarına gerilemesinden ve artış oranının hızlı bir ivme ile devam etmesinden endişe duyduklarını belirtirken, “Kabus dolu günlere geri dönmemek için yetkililerden geç kalınmadan tedbir alınmasını, halkımızdan da sağduyulu hareket etmelerini bekliyoruz” dedi.

KOVİD SERVİSLERİ YENİDEN AÇILIYOR

Sert açıklamasında şunları söyledi: “Sağlık Bakanlığı’nın haftalık olarak açıkladığı Kovid-19 vaka sayılarındaki hızlı tırmanış biz sağlık işçilerini endişeli bir bekleyişe sevk etti. Türkiye geneli hastanelerde görev yapan sağlık işçileri ve üyelerimizden almış olduğumuz geri bildirimler, yeterli tedbir alınmaması halinde kabus dolu günlerin yakın olduğunu göstermektedir. Yeniden açılan Kovid servisleri ve yoğun bakımlarda hasta oranının artması tüm sağlık çalışanlarını olduğu gibi sağlık işçilerini de endişelendirmektedir.”