Virüs kontrolsüz şekilde yayılıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Covid-19 son durum ile ilgili dikkat çekici uyarılarda bulundu.

Habertürk TV’de açıklamalarda bulunan Azap, "Olgu sayıları binin altına çok düşmese de virüsün kontrolsüz şekilde yayıldığı dönemi bitirmiştik. Şimdi kontrolsüz bir şekilde yayılmaya başladığını görüyoruz. Vakaların yeniden arttı. 3-4 haftadır oldukça yoğunuz. Olgu sayılarında çok hızlı olmamakla beraber bize başvuran kişi sayısında olsun, testte pozitif vaka yakalamada olsun günbegün artış var. Şu an için idare edebiliyoruz. İlk dalgada gördüğümüz gibi olgu sayılarının hızlı bir şekilde artmasından büyük endişe duyuyoruz açıkçası. Dalga meselesini tartışırken elimizde net bilimsel bir kriterimiz yok. Hangi sayının altına düştüğünde 'dalga bitti', hangi sayının üstüne çıkıldığında 'ikinci dalga başladı', bunu söyleyebileceğimiz bir kriterimiz yok aslında" ifadelerini kullandı.