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7 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

Vitamin desteği ve diyet amaçlı ürünler kullanmak size sağlık sunmuyor

06 Mayıs 2019, Pazartesi 23:09
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan bir araştırmaya göre diyet ve beslenmeye destek amaçlı alınan takviye vitamin ve diğer ürünlerin vücut ömrünü uzatmadığı hatta gereğinden çok alınırsa insan sağlığını tehdit ettiği ortaya çıktı.

Toplam 6 yıl süren ve 27 bini aşkın kişi üzerinden alınan veriler tıpla ilgili araştırmalar yapan akademik dergi Annals of Internal Medicine'da yayımlandı.

Araştırmada perhiz yapmaya ve dengeli beslenmeye yardımcı bazı vitamin ve ürünlerin uzun yaşama katkı sağlayabileceği ancak bunun bir gıda kaynağı üzerinden gelmesi gerektiği ve etkisinin kısıtlı olduğu ifade edildi.

Araştırmaya katılanlar 24 saat boyunca yedikleri ve içtikleri ürünleri iki kez bildirdi. Bunun yanında yapılan görüşmelerde deneklere son 30 gün içerisinde diyet amaçlı destek ürünler alıp almadıkları soruldu. Bu ürünlerden kullandım diyenlere daha ayrıntılı sorular yöneltildi.

Deneklerin hepsi 20 yaş ve üzerindeki yetişkinlerden seçildi. Deneklerin yarısından çoğu son bir ayda perhiz amaçlı detsek ürünleri kullandığını, deneklerin yüzde 38,3'üyse multi-vitamin ve mineral desteği sağlayan haplardan kullandığını belirtti.

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Araştırmayı yapan kişilerden Tuft Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fang Fang Zhang, ABD'de yaşayan yetişkinlerin yarısından çoğunun bu tarz vitamin ve takviye ürünleri kullandığını belirtiyor. Zhang "Elde edilen veriler düzenli olarak bu vitamin ve destek ürünlerin kullanımının ölüm riskini azaltmadığını gösterdi.

Ancak bu destek ürünleri kullanan insanların çoğu iyi eğitime sahip ve refah seviyesi iyi ailelerden geliyor. Sağlıklı besleniyor ve düzenli spor yapıyorlar. Tüm bu etkenlerin zaten ölüm oranını azalttığı biliniyor." diyor.

Dr. Zhang ekliyor "Araştırma sonuçları, diyet ve beslenme desteği amaçlı takviye hap ve ürünleri kullananların vücut ömrünü uzatmıyor. Ancak kesin sonuçlar için daha uzun araştırmalar yapmak gerekli."

6 yıl süren araştırma boyunca deneklerden üç bin 613 kişi vefat etmiş. Bu kişilerden 945'i kalbe bağlı hastalıklar, 805'i ise kanser nedeniyle ölmüş.

Etiketler: Vitamin, Diyet
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