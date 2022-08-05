Vücudu serin tutmanın püf noktaları

Tıbbi Beslenme Uzmanı Doktor Eyyüb Yılmaz, “Bol sulu meyveler, nane, limon sıcak yaz günlerinde vücudu serin tutacak yiyecek ve içeceklerin başında gelmektedir” dedi.

Sıcak yaz günlerinde sağlıklı beslenme hayatımızda önemli bir yer tutuyor. Su başta olmak üzere sıcak havalarda beslenme tercihlerimizle vücudumuzu serin tutmanın mümkün olduğunu söyleyen Tıbbi Beslenme Uzmanı Doktor Eyyüb Yılmaz, “Bol sulu meyveler, nane, limon vücudu serin tutacak yiyecek ve içeceklerin başında gelmektedir. Ayran, yaz için çok dengeli bir içecektir. Ayranı daha dengeli hale getirmek isteyenlere nane ile birlikte tüketmelerini öneririm. Vücudunuzdaki suyu harcayan, yüksek hayvansal proteinlerin ise yazın tüketilmemesi gerekmektedir” dedi. İnsan fizyolojisinin sıcağa ve soğuğa kısmen adaptasyon gösterecek şekilde yaratıldığını söyleyen Yılmaz, “Yaşanan hastalıkların çoğu bu adaptasyon yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Bu konuyu İbni Sina, ‘30 çeşit hastalık var, 15’i ayazdan 15’i boğazdan’ diyerek en güzel şekilde özetlemiştir. Hava değişimlerine uyumlu hale gelmek her zaman için mümkün olmayabilmektedir” dedi.

SU EN GÜÇLÜ ISI DÜZENLEYİCİ

Serinlenmek için sağlıklı yaklaşımlar konusunda Yılmaz, “Su, en güçlü ısı düzenleyicisidir. Yani daha fazla suya ihtiyacımız bulunmaktadır. Beslenmenin temel kuralları bunun üzerine kuruludur. Meyvenin su oranı son derece yüksek iken meyve kurularının su oranı oldukça düşüktür. Dolayısıyla yaz aylarında meyve kurusu tüketmek çok akıllıca olmamaktadır. Fazla su içmektense, içilen suyu vücutta tutacak şekilde tasarruflu kullanmanızı öneririm” diye konuştu.

FERAHLATAN GIDALAR

Vücudu en çok serinleten gıdaları bilmemizde fayda olacağını vurgulayan Yılmaz, “Ferahlamamızı sağlayacak gıdalar önemlidir. Hangi gıdalardır bunlar? Bol sulu meyveler bu kategoridedir. Nane ve limon da bu kategori içerisinde yer almaktadır. Yazın limonatacıların artışı tesadüf değildir. Limonataya az bir reyhanın eklenmesi kanın pıhtılaşmasını da azaltarak kalp krizlerini önleyebilmektedir. Şeker içeriği çok yüksek olan içecekler sizi serinletemez ve o şekerin üreteceği enerji karaciğere yük olacaktır. Burada sürpriz bir bilgi vereyim; fazla şeker enerji sistemine dahil olup harareti ile sizi bunaltacaktır” bilgisini paylaştı.