Yaşlılara 'bol su için' önerisi

Doç. Dr. Gülşah Kaner Tohtak, yeni tip koronovirüse (Kovid-19) karşı en çok risk altındaki grup olan yaşlıların susamasalar bile su içmesi gerektiğini söyledi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gülşah Kaner Tohtak, koronavirüsle mücadelede vatandaşların evlerinden çıkmamaları kadar ihtiyaçları olan besinleri de doğru zaman ve nitelikte tüketmelerinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Vücudun sıvı dengesinin de hastalıklarla mücadelede çok önemli olduğuna dikkati çeken Tohtak, şöyle konuştu:

“Su, yaşam için elzemdir. Özellikle yaşlıların günde en az 2 litre sıvı tüketmesi gereklidir. Gereksinmeyi karşılamak için günde 8-10 bardak sıvı tüketilmesi uygun olacaktır. Yaşlı bireyler susamasalar bile belirli aralıklarla su içmelidir. Yeterli su veya sıvının tüketilmesi normal böbrek fonksiyonlarının sürdürülmesi, idrar yolu enfeksiyonları, böbrek taşları ve kabızlığın önlenmesi açısından gereklidir. Taze sıkılmış meyve suyu, süt, ayran ve çorbalar yaşlılar için uygun sıvı kaynaklarıdır ve aynı zamanda diğer besin ögelerini de içerirler. Yaşlı bireylerin sıvı alımında ve kalsiyum gereksinmesini karşılamada süt iyi bir içecektir."