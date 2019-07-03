Yaz sıcağı kalbi yoruyor

Yaz aylarında, sıcaklığın etkisi ile vücudun ısı dengesini sağlamak için kalp hızında dalgalanmalar olabiliyor.

Bu sebeple sıcak havalardan yalnızca hipertansiyon ve kalp hastaları değil, sağlıklı kişiler de olumsuz etkileniyor. Aşırı sıcak havanın etkisiyle kan dolaşımı düzensizleşen kalp ve damar hastaları, gerekli tedbirleri almazsa, kalp krizi tehlikesi ile karşı karşıya kalabiliyor. Yaz sıcaklarından korunmak için alınacak tedbirler ile kalp sağlığını korumak mümkün olabiliyor. Memorial Dicle Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Serkan Akdağ, yaz aylarında kalp sağlığı hakkında şunları söyledi: “Yaz aylarında kalp krizinin önemli risk faktörlerinden biri de aşırı sıcak ve nemli havadır. Sıcak havalar, ani kan basıncı düşüşüne ya da yükselmesine sebep olabilir. Kalp ve damar hastaları ile ileri yaştaki kişilerde bu ani değişimler kalp krizini tetikleyebilir. Güneş ışınları ile uzun süreli temas bu duruma zemin hazırlayabilir. Bu sebeple özellikle kalp ve damar hastalarının sıcaklardan korunması, güneş ışınlarına direkt maruz kalmaması çok önemlidir. Bu hastalar, güneşin dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında dışarıya çıkmamalı, dışarı çıkmak durumunda olanlar ise gölge yerlerde bulunmalı ya da şemsiye kullanmalıdırlar.”