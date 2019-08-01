Yeni bir başlangıç için: Hicret

Bizim Aile Ağustos sayısında, ‘Hicret’i kapağına taşıyor.

Hicretin Peygamberler tarihi içerisinde farklı bir mahiyeti vardır. Esasında bir kişinin veya toplumun kendi yurdunu terk ederek, geçici bir süre için veya tamamen başka bir yeri yurt edinmesi, İslâm tarihi içerisinde; zulüm ve baskı sebebiyle, İslâmî hakikatlerin yaşanma zeminini kaybettiği bir yerden, Allah’ın emriyle, dinin yaşanabileceği bir yere gitmek anlamına gelir.

Bizim Aile, Ağustos sayısında, hicrî yılbaşı münasebetiyle, aslında birçok peygamberin ortak kaderi olan ‘hicret’ kavramını kapağına taşıyor. Derginin yeni sayısında; Efendimizin (asm) tarihin akışını değiştirecek mahiyette olan, Mekke’den Medine’ye hicreti, muhacir- ensar ilişkisi, hicretin/ göçün psikolojisi, kişinin kendine hicreti ve günümüzde hicret gibi alt başlıklar da sizleri bekliyor…

Kurban Bayramı’nda çocuk olmak

Dinî bayramlardaki bazı süreçlerin, çocukların yaş dönemlerine ve algı düzeylerine göre farklılıklar gösterdiğini vurgulayan Klinik Psk. & Aile Danışmanı Banu Arslan, bu ayki Çocuk Eğitimi sayfasında, bilhassa Kurban Bayramı’nda gösterilmesi gereken hassasiyetler üzerinde duruyor.

Kıskançlık eş ilişkilerine zarar veriyor

Derginin ilgiyle takip edilen Evlilik sayfasında bu ay, Psikoterapist/Aile Danışmanı Zeynep Alptekin Sakarya ile “Kıskançlık evlilikleri nasıl etkiler?” sorusuna cevap aranıyor.

Dağarcık’ta bu ay neler var?

Derginin zengin muhtevalı bölümü olan Dağarcık’ta bu ay; rengârenk ev yapımı dondurmaların anlatıldığı Doğalı Varken, nikâh şekeri yapımıyla “El Emeğim”; kozmetik, ilâç sanayi, gıda gibi çok çeşitli alanda kullanılan Karmin (Cochıenal) maddesinin masaya yatırıldığı; “Ne Yiyoruz?”

Ve her ay olduğu gibi Mutfak Kitaplığı, Oyun, Bulmaca ve daha fazlası sizleri bekliyor. Keyifli okumalar…

Dergide yer alan başlıklar; İslâm’ın dönüm noktası; Hicret, Hicret kıyamete kadar bakidir, Gül Bahçesi, Dön özüne hicretle, Üzülme! Allah bizimle beraberdir, Acayip bir mutluluk, Hayatın İçinden Kari, Hata ve kusuru cebinde taşısa da yenilebilen varlık; İnsan Ailede taşlar yerine oturduğunda, Celâl Bayar (1883 - 1986), Kır kabuğunu, Cennetlik iki dost, Nedir bu bebek giyme, Kurban Bayramı’nda çocuk olmak, Kıskançlık eş ilişkilerine zarar veriyor, Rengârenk ev yapımı dondurmalar, Cevşen-ül Kebir’den dualar, Ya Müheymin,Tuz alışkanlığından kurtulmak için 10 adım, Erkekler de örer, hem de nasıl güzel örer, Nikâh şekerleri, Karmin (Cochıenal), Her Şey O’ndan Haber Verir.