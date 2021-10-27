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27 EKİM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

"Yeni grip salgını şiddetli geçebilir"

27 Ekim 2021, Çarşamba 15:04
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), A(H3N2) isimli yeni grip salgınının şiddetli geçebileceği uyarısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin çoğunda grip tespitlerinin genel sayısı hala düşük olmasına rağmen, göstergeler Hırvatistan'da influenza dolaşımının mevsimsel eşiğin üzerinde olduğunu gösteriyor. Bunun alışılmadık şekilde erken bir yükseliş olduğuna dikkat çeken ECDC geçen ay AB'de kaydedilen vakalar arasında rapor edilen ana alt tip virüs A(H3N2)'nin orantısız bir şekilde yaşlıları etkilediğini belirtti.

ECDC bunu, yaklaşan grip mevsiminin yaşlı insanlar için şiddetli olabileceğinin ve salgının zamanlama açısından ülkeler arasında farklılık gösterebileceğinin bir işareti olarak yorumluyor.

ECDC'nin grip programı başkanı Pasi Penttinen, "Yaklaşan grip mevsiminin nasıl görüneceğini kesin olarak bilemesek de A(H3N2) alt tipinin erken tespitleri, yaklaşan grip sezonunun şiddetli olabileceğinin bir göstergesidir. Devam eden Kovid-19 salgını sırasında grip enfeksiyonlarında keskin bir artış, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar için ciddi sonuçlar doğurabilir ve halihazırda Covid-19 tarafından zorlanan sağlık sistemlerine ek bir yük getirebilir." dedi.

Grip vakaları yüzde 99 düşmüştü

2020-2021 sezonunda, Kovid tedbirleri nedeniyle AB'de tespit edilen influenza enfeksiyonlarının sayısında yüzde 99'luk bir düşüş oldu ve tespit edilen sayılar mevsimler arası dönemlerde bildirilenlere benzerdi.

Bu, kalabalıktan kaçınmak ve hijyen önlemlerinin sürdürülmesi gibi ilaç dışı müdahalelerin yalnızca SARS-CoV-2'nin yayılmasını değil, aynı zamanda influenzayı da engellemede etkili olduğunu gösterdi.

 

Euronews Türkçe

Etiketler: grip salgını, şiddetli
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