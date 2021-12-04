Yeni varyantlar sürpriz değil

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Sözcüsü Richard Pebody, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) yeni varyantların ortaya çıkmasının sürpriz olmadığını ve uluslar arası toplum ile DSÖ’nün durumu çok yakından izlediğini söyledi.

Pebody, “Virüsler zamanla değişir. Çoğaldıkça mutasyonlar meydana gelir. Ve biz bunu bütün virüslerde, influenzada görüyoruz. Yani bu bir sürpriz değil.” dedi. Yeni varyantların ortaya çıkmasının paniğe neden olmaması gerektiğini belirten Pebody, insanlara ve hükümetlere yönelik “çok açık bir mesajla”, savunmasız grupların aşılanmasının sağlanması gerektiğini ifade etti. DSÖ Avrupa’daki yüksek tehdit patojenler ekibine liderlik eden Pebody, Kovid-19’un Omicron varyantının sadece günler önce bildirildiğini, DSÖ’nün geçen hafta virüsü değerlendirmek için kullandığı ilk bilgilerin “bu yeni varyantla olası bir yeniden enfeksiyon riski artışına” işaret ettiğini belirtti. AA

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