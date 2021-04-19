Yoğun bakım doluluk oranı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul’da yoğun bakım yataklarımızda doluluk yüzde 71,4, Çanakkale’de yüzde 67,1, Tekirdağ’da yüzde 73,5, Kırklareli’nde yüzde 69, Yalova’da yüzde 55,4" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, yoğun bakım yatak doluluk oranlarına ilişkin açıklama yaptı. Koca, "İstanbul’da yoğun bakım yataklarımızda doluluk yüzde 71,4, Çanakkale’de yüzde 67,1, Tekirdağ’da yüzde 73,5, Kırklareli’nde yüzde 69, Yalova’da yüzde 55,4. Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor" dedi.

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