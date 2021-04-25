Yoğun bakımlar alarm veriyor

Ankara’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle yoğun bakım servisleri alarm halinde. Ankara Tabip Odası, şehirdeki yoğun bakım servislerine ilişkin uyarılarda bulundu.

Yapılan açıklamada, “Ankara’da kamu sağlık kuruluşlarının yoğun bakımları alarm veriyor. Ankara’da yoğun bakım ihtiyacı olan hastalar acil servislerde günlerce bekletiliyor ya da yataklı tedavi kurumlarındaki servislerde takip edilmek durumunda bırakılıyor” denildi. T24’te yer alan habere göre, tabip odasının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Sağlık hakkı anayasal bir haktır. Her yurttaş eşit ve ücretsiz sağlık hakkına erişmelidir. Topluma karşı sorumluluğunuzu yerine getirin. Özel sağlık kuruluşlarını derhal kamulaştırın, şayet bunu yapamıyorsanız derhal gereğini yapın” ifadelerini kullandı.

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