Zatürre vakalarında olağan dışı artış

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre zatürre tüm dünyada çocuk ölüm nedenlerinde ilk sırada. Tıbbi terimle pnömoni olarak adlandırılan zatürre, kısaca akciğer dokusunun iltihaplanması demek.

2023’ün Kasım ayında Çin’de ulusal sağlık otoriteleri, influenza, covid ve bazı bakteriyel rahatsızlıklar dahil bazı hastalıklarda artış yaşandığını bildirdi. Çocukları etkileyen zatürre vakalarında da Çin medyasına göre artış görüldü. BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) vakaların incelenmesi sonucu, olağan dışı bir mikrobun ya da hastalık nedeninin saptanmadığını kaydetti. Dünya Sağlık Örgütü de özellikle çocuklarda, Kovid sınırlamaları döneminde bağışıklık eksikliği yaşanabildiği değerlendirmesini yapıyor. İngiltere, Fransa, Danimarka ve ABD gibi ülkelerde de pandemi yasaklarının kalkmasıyla grip ve benzeri hastalıklarda kaydadeğer artışlar görüldü. Türkiye’de de salgın hastalıkların hastanelerde ciddi bir yoğunluğa neden olduğu biliniyor. Bu hastalıkların ve patojenlerin yayılması sonucu, zatürre vakalarının da görülme sıklığında artış yaşanıyor. Haber Merkezi

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