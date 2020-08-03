Ziyadesiyle normalleştik

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, “Normalleşme ya da hafif gevşeme kısmı derken tam anlamıyla normalleştik. Rakamlarımızda artışlar görülüyor. Bu artış bizi endişelendiriyor” dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Covid-19 salgınında sonbaharda ikinci dalga beklendiğine dikkat çekti. Taşova, “Sağlık çalışanları çok yoruldu. Çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Normalleşme ya da hafif gevşeme kısmı derken tam anlamıyla normalleştik” dedi. Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, yeni tip koronavirüsü (Covid-19) salgınında, sonbaharda beklenen “ikinci dalgaya” ilişkin uyarılarda bulundu.

Sağlık çalışanları çok yoruldu

Toplumun büyük kısmının Covid-19 öncesi dönemdeymiş gibi davranmaya başladığını söyleyen Taşova, şöyle konuştu: “Sosyal mesafeye çok da önem veremiyoruz. Normalleşme ya da hafif gevşeme kısmı derken tam anlamıyla normalleştik. Rakamlarımızda artışlar görülüyor. Bu artış bizi endişelendiriyor. Birtakım kurallar uygulanmaz ise şöyle bir tehlike var, sağlık çalışanları çok yoruldu. Sağlık çalışanlarının motivasyonlarının arttırılması, onların da dinlenmesi gerekiyor.”

“Bayram sonrası için endişeliyiz”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsü salgınına ilişkin son verileri açıkladı. Türkiye’de son 24 saatte 987 kişiye Covid-19 teşhisi konuldu, 18 kişi vefat etti, toplam vak’a sayısı 232 bin 856, can kaybı 5 bin 728 oldu. Koca, “Son 3 günde yeni hasta sayılarımızın arttığı illerde zatürre oranı aynı kaldı. Ülke genelinde ağır hasta sayımız kontrol altında görünüyor. Kurban Bayramı ve tatilde tedbir eksikliği ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçları açısından kaygı verici” ifadelerini kullandı.