"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 MAYIS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

İnsan cahildir öğrenmek ister

ALAEDDİN ERDOĞAN
24 Mayıs 2021, Pazartesi 00:02
İnsanı insan yapan en temel niteliği; öğrenmeye açık olma kabiliyetidir.

Cehalet en büyük düşmandır. İnsan, terbiye edilmediği takdirde potansiyel bir tehlikedir. Her insan hayat boyu hem öğrenen hem öğretendir. Bildiğinin öğreteni, bilmediğinin öğrenenidir. Öğrenmenin ve öğretmenin yaşı yoktur.

Öğrenme; belli durumlar ve problemler karşısında tepki ve davranış oluşturma yeteneğidir. Öğrenmek; bir etkiye karşı en doğru tepki, tutum ve davranış göstermek için gereken veridir.

Öğrenme işinde; yedi temel öge bulunmaktadır. Bunlar; öğrenen, öğreten, öğretilen şey, öğrenme sebebi, öğrenme biçimi, öğrenme zamanı, öğrenme düzeyidir.

- Öğrenen; Öğrenme işinde belirleyici değişken öğrenendir. Öğrenen istemedikçe, hiçbir şey öğretilemez. İletişimde alıcı kanalların kapalı olması gibi. Öğrenen kişi öğrenmeye hazır olmalıdır.

- Öğreten; Bu kişi evde anne baba, okulda öğretmen, işte ustadır. Bir noktada düzenlenen öğrenme yaşantısıdır. Onun için de filmdir, televizyondur ve internettir (görsel, işitsel yayınlar). Öğreten; öğrenme yaşantısı düzenleyen, yöneten ve gerekli uyarıcıları işe koşan ve değerlendirme yapan kişidir.

- Neyin öğrenileceği veya öğretileceği; Bilgi hazinesi geniştir. Her şeyi bilmek mümkün de değildir, gerekli de değildir. Kişi öğrenme işinde seçici olmalıdır. İhtiyaç ve ön şart olma durumuna göre öncelik sıralaması yapılmalıdır. Kazandırılacak bilgi, tutum ve beceri ihtiyacı karşılayacak, hayat kalitesini arttıracak nitelikte olmalıdır. Öğrenme programı afaki ve gereksiz bilgilerden arınık olmalıdır.

- Niçin öğrenileceği veya öğretileceği; İhtiyaç öğrenmenin keşşafıdır. İlmin kapısı ilgi ve merak, bilgi kapısı doğru okumaktır. Öğrenme ürününün hayat kalitesini arttırmadaki önemi, öğrenme motivasyonu sağlamada etkili çekici güçtür.

- Nasıl öğrenileceği veya öğretileceği; “Duyarsam unuturum. Görürsem hatırlarım. Yaparsam bilirim” sözü, yaparak yaşayarak öğrenmenin etkisini anlatmaktadır. Ayrıca en etkili öğrenme biçimi katılım ve öğretme durumundan geçer. (öğrenene, proje çalışmasının yaptırılması)

- Ne zaman öğrenileceği, öğretileceği; “Demir tavında dövülür”, “Ağaç yaş iken eğilir” sözleri, öğrenme işinde de geçerlidir. Bunu en güzel biçimde tasnif eden, sosyal davranış kuramcısı Erik Erikson yaşlara göre gelişim ödevlerinin tasnif edildiği görülür. Öğrenme doğumla başlar. Kişilik 6-7 yaşlarında büyük oranda oluşur. İlk yaşlarda alınan rol modeller önem taşır.

- Ne düzeyde öğrenileceği, öğretileceği; Burası ”Zurnanın zırt dediği yer”dir. Öğrenme belli alanlarda ve belli düzeylerde gerçekleşmediği zaman, istenilen kalıcı davranış oluşmamaktadır. Bilişsel alan, zihinsel öğrenmelerin kodlandığı alandır. Bu alanda en az kavrama düzeyinde gerçekleşmesi gerekir. Bu öğrenmede nedensellerle, gerekçeleriyle ortaya koymaktır. Daha üst düzeyleri ise; analiz, sentez ve değerlendirmedir. Duyuşsal alan; duygusal öğrenmelerin kodlandığı alandır. Bu alanda öğrenme en az değer verme düzeyinde gerçekleşmelidir. Daha üst düzeyler ise, örgütleme ve kişilik düzeyleridir. Bu alanda öğrenme en az beceri haline getirme düzeyinde gerçekleşmelidir. Daha üstü duruma uydurma ve icattır. Bu üç alan ve düzeylerde öğrenme gerçekleştiğinde, istenilen davranış kısmen kalıcı olmaktadır. 

Okunma Sayısı: 149
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu keyfî yönetmelik de yargıdan dönmeli

    Haziranda kontrollü açılma şart

    Aşırı hava olayları 10 yılda ikiye katlandı

    Tarımda ciddi kayıplar var

    Gazze’nin inşasından önce insani yardım gerekli
    📷

    Gazze’deki yıkım havadan görüntülendi

    Türkiye'nin salgın gündemiyle son 24 saati

    Savcı neyi bekliyor?

    RTÜK’ten ‘fişleme’ hamlesi

    Meclis’in üzerine düşen gölge kaldırılmalı

    Mehmet Ağar yeniden yargılanacak

    Le Monde: Gazzeliyi boğan ambargo acilen kaldırılmadan, sükunet çağrısı kötü bir illüzyondur

    "Yahudilerin Mescid-i Aksa baskını ateşkesi güçlendirme çabalarını hafife almaktır''

    Dünya genelindeki aşılama çalışmalarında son durum?

    Batı Şeria'da İsrail gözaltıları devam ediyor

    33 Şehit dualarla yad ediliyor...

    TBMM'yi yoğun bir hafta bekliyor

    Russell Lavis Filistin için koştu: ''Filistin halkının büyük bir destekçisiyim''

    3 hafta aradan sonra yine Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler!

    Hindistan'da günlük vakalar 300 binin altına indi

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    “Siyaset-mafya tartışması” erken seçimi getirir mi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Meclis mi, reis mi?
    Yeni Asya'dan Size

    Gündemimiz: Hizmetlerimiz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Şükrü BULUT

    Demokrasi, barış ve medeniyet karşıtlarının Ortadoğu’daki üssü: İsrail…
    Süleyman KÖSMENE

    Neden siyasetli cemaatlere alâka duymuyorsun?
    Genel

    Bu keyfî yönetmelik de yargıdan dönmeli
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Belâların sebebi isyanlarımız olmasın?
    Ali FERŞADOĞLU

    Zalim İsrail’i bu zihniyetle mi durduracağız?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.