21 Şubat 1970

Yeni Asya Gazetesi yayın hayatına başladığı yıllarda, bir başka gazetenin başına geçen bir isim “Öyle bir gazete çıkartacağız ki, okur yolda alacak yol bitmeden bitirecek.” "Kadıköy’den vapura binen karşıya geçene kadar bitirecek, atacak." “Vapurluk gazete” konsepti...

Böyle bir gazetenin okuyucusu şahsen olmak istemezdim.

Yeni Asya gazetesi yayın hayatına başladığı andan itibaren âdeta kitap, hatta ansiklopedi özelliği taşıdı. Okundu, yazı serilerinin büyük kısmı kesilip arşivlendi, saklandı.

Okuyucusu ile sıcak, samimî bir bağ kurdu...

Yıllar önce gazetemizin yazarlarından rahmetli Halil Uslu Ağabey 12 Eylül sonrası kendi tabiriyle “Beton Palas”ta kısa bir süre kalmış, evinde yapılan aramada bazı dokümanlarına el konulmuştu…

Eskiden yazılarımızı daktilo ile yazardık ve gazeteye gönderirdik. Önemli yazılarımızı iki nüsha yazardık. Şimdiki gibi bilgisayarlar olmadığından çoğu yazımızı arşivleme imkânımız olmazdı...

Halil Uslu Ağabey o yıllarda gazetede yayınlanan “Bediüzzaman’ın Kardeşi Abdülmecid Nursî” yazı serisini kitap hâline getirmek istiyor, fakat evinde yapılan arama sırasında kaybolan bu yazı serisini bulamıyordu. Üzgün olduğunun şahidiydim. Yeniden aynı duyguyu yakalayıp yazamam diye dertleniyordu.

O günlerde Konya’ya gelen bir misafir Halil Uslu Ağabeyi ziyaret edip söz konusu yazı serisini kesip sakladığını söyleyerek yazıyı methedince, Halil Ağabeyin çok mutlu olduğuna şahit oldum. O yazı serisini gönderdi. Halil Ağabey kitap haline gelen çalışmasını bu gazete arşivi üzerinden tamamladı.

Yeni Asya gazetesi 57. Yılına girerken, geride kalan 56 yılın yaklaşık elli yılının okuyucusu olmaktan mutluluk duyuyorum. İlk yazım 1978 yılında yayınlanmıştı. Sürekli yazdığım köşelerim de oldu, misafir olarak yazdığım günler de oldu. Hiç kopmadan bir Yeni Asya gönüllüsü oldum.

Arşivlerime bakınca Ankara’da Yeni Asya gazetesinin yayın hayatına başladığı gün olan bu gün yapılan birçok programın sunuculuğunu da yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum.

Yeni Asya köklü bir çınar, Risale-i Nur’dan aldığı ölçülerle yayın hayatında olmaya devam ediyor.

1970 yılında yakılan o meşale sönmeden yanmaya devam ediyor.

Yeni Asya TV YouTube kanalı bir seneyi geçen bir zaman diliminde yaptığı yayınlar ile kendinden söz ettiriyor. Önümüzdeki günler için umut vadediyor.

Kur’ân ayı ve ibadetlerin manevî resm-i geçit mevsimi olan Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ederim; güzel ve sağlıklı geçmesini, feyz ve sevabının ziyade olmasını dilerim.

Af ve mağfirete vesile olması duasıyla...