"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Farklılıklar

Ali BEYKOZ
28 Şubat 2026, Cumartesi
İnsanlar farklıdır. Şeklî olarak farklı olmalarından bahsetmiyorum; psikolojik olarak farklıdır.

İnsanların davranışları farklıdır. Bebekken nasılsa, bazı değişiklikler olsa da bazı özellikleri hayatları boyunca aynıdır. Bu görüşler uzmanların görüşleri. Bazı yetişkinler için daha büyükler aynı şeyi söylerler “İnatçı, bebekken de inatçıydı.” “Huysuz, bebekken de huysuzdu.” “Uysal, bebekken de uysaldı” gibi...

Aslında anne karnındayken nasılsa etrafındaki olumlu olumsuz unsurları kendisine alarak büyüdükçe aynı özellikleri taşıyor, sonucunu çıkartabiliriz.

Aynı anne ve babanın çocuklarının bile farklı özellikleri olduğu gerçeğini unutmamalıyız. Mizaçlar farklılıklar gösterir. Mizaç nedir; bir kişinin etrafında olup bitenlere verdiği tepkileri belirleyen ve doğuştan gelen karakter ve kişilik özellikleridir.

İki kardeş vardır birisi; sosyal, konuşkan, iyimser, enerjik… 

Diğeri; sakin, gözlemleyen, düşünceli, az konuşan, çekingen, yalnız kalmayı seven olabilir. Biri öfkeli olabilir, diğeri az sosyal...

Tüm bunlar insanların farklılıklarının bir özelliğidir. Uzmanların görüşlerine göre kişinin temel mizaç yapısı sonradan değişmemektedir. Anne ve babanın mizaçları ile çocukların mizaçları arasında anlamlı bir bağ tespit edilememiştir. Bazı benzerlikler olmaktadır bu durumda da “aynı babası veya aynı annesi” benzetmelerine şahit olunmaktadır.

Mizaçları aynı görülen insanların bile; çevre, eğitim, kültür, yaşadığı olayların farklı olması sebebiyle aynı demek mümkün değildir. 

Mevlâna’nın fil hikayesini bilirsiniz. “Karanlık bir ahıra fil getirmişler halkı içeriye almışlar. Kalabalık karanlıktan bir şey görmediği için file dokunmuşlar birisi ayağına dokunmuş. “Fil direğe benzer” demiş. Diğerinin eline kulağı gelmiş “Fil oluğa benzer demiş.” Aslında herkes doğru söylemiş fakat eksik söylemiş… Bir insanı tanımak bunun gibidir, herkes birileri hakkında düşüncelere sahip olur. Fakat kimisine göre o iyi bir insandır, kimisine göre kötü... Kimisi sıcakkanlı diye tarifler diğeri soğuk birisi diye…

Yazarlar ve okurlar vardır. (Aslında birde hiçbir şey yazmayıp, okumayıp tenkit edenler.)

Yazarlar farklılıklar gösterir. 

Roman, hikâye, senaryo, vs. yazanlar insanı detaylı olarak incelerler. Daha doğrusu yazdıkları karakterleri incelerler. Mizacını, alışkanlıklarını, duygularını iyi bilirse, daha doğru ifadeyle mizacını, alışkanlıklarını, duygularını iyi yazabilirse bu, yazar için başarıdır.

Okunma Sayısı: 386
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hukuk işlerse 28 Şubatlar olmaz - Post-modern darbenin 29. yılı

    Müslümanlığı seçti, Hafız oldu

    Japonya’da yeni akım: Ölüm meditasyonu

    Trump: İran'la görüşmelerin gidişatından memnun değilim

    Zeytindalı kapısının kapanması bölge ekonomisini vurur

    'Emekli ikramiyesi kurban parası kadar olsun'

    28 Şubat’la hesaplaşılamadı

    Otoriterleşme hayatımızı zehirliyor

    29 yıl sonra 28 Şubat

    Çin İran ve İsrail'deki vatandaşlarını uyardı

    ABD Dışişleri Bakanı gelecek hafta İsrail'e gidecek

    Doğu Karadeniz ve Akdeniz'e fırtına uyarısı

    Sumud yeniden yola çıkacak

    F-16, tanımlanamayan radar izi için havalanmıştı

    Pakistan ile Afganistan arasındaki operasyonlar durduruldu

    Pakistan-Afganistan sınırında tansiyon yükseldi: "Artık aramızda açık savaş var"

    Türkiye adım atsın

    'Ülkenin kaynakları yurt dışına akıyor'

    26 milyon ton gıda çöpe gidiyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Japonya’da yeni akım: Ölüm meditasyonu
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Müslümanlığı seçti, Hafız oldu
    Genel

    Said Özdemir rahmetle yâd ediliyor
    Genel

    Hukuk işlerse 28 Şubatlar olmaz - Post-modern darbenin 29. yılı
    Genel

    Mehmed Kırkıncı Hoca dualarla anıldı
    Genel

    Otoriterleşme hayatımızı zehirliyor
    Genel

    'Emekli ikramiyesi kurban parası kadar olsun'
    Genel

    28 Şubat’la hesaplaşılamadı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.