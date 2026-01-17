"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 OCAK 2026 CUMARTESİ - YIL: 56

Ordan burdan

Ali BEYKOZ
17 Ocak 2026, Cumartesi
Yıllar önce özel radyolar yayın hayatına başlayınca özel bir radyoda bir çok program yapmıştım.

Bunlardan biri de pazar sabahları “Ordan Burdan” adı altında yaptığım programdı. Farklı konulardan bahseder, bazen mizah yüklü konuşmalar yapmaya çalışırdım. Bugün izninizle biraz "Ordan Burdan" konulardan bahsedelim.

Öncelikle geçen hafta geçirdiğim operasyon, doktorların söylediklerine göre zor olmuş, fakat başarılıymış. Doktor olmadığım için bir ameliyat niye veya neden zor olur bilemiyorum. Branşım olan mühendislik dalı ile ilgili bir projeyi zor veya kolay diye değerlendirebilirim. Koskoca doktor "Zor oldu" diyorsa zordur. 

Ne denir? 

Yıllar önce lisede okuyorken, okulca Fransız yazar Moliere tarafından yazılmış "Hastalık Hastası" adlı oyunu sahnelemiştik. Oyunu sahneleyeceğimiz gün herkes heyecanlı, mutlu. 

Birçok duyguyu beraber yaşıyoruz. Hastalık Hastası Mösyö Argan rolünü ben oynuyordum. Benim kardeşim Beralde rolünü oynayan arkadaşımız herkesi kuliste arka tarafa çağırdı… Ne diyecek diye merakla gittik. Bir şişe çıkardı. “Az biraz içelim rahatlarız” dedi. Alkol getirmiş. “Arkadaşım ben içki içmem. Alkolün vereceği rahatlıkla oynayacaksam bu oyunu hiç oynamam"diyerek ayrıldım oradan. Yanlış hatırlamıyorsam bir veya iki arkadaş ona katılmıştı. 

Tabiî o yıllarda Yıldırım Önal, Münir Özkul gibi ismi çok duyulan sanatçıların alkol almadan sahneye çıkmadıklarını duyuyor ve okuyorduk. Allah'a şükür hiç yaklaşmadım o müskirata. Aslında ben sıkılgan bir yapıya sahibimdir, fakat sahneye çıktığım anda sıkıntılı durumu üzerimden atar oldukça rahat oyunumu oynarım.

Şimdi haberlere bakıyoruz. Flaş haber... Falanca, filanca, feşmekanca gözaltına alındılar. Savcı ifadelerini alıyor. Dizide veya filmde seyrettiğin kahraman, adil, polis... Birisi uyuşturucu satmaktan dolayı içerde… Rol model olamayacaklar maalesef hep göz önünde gençlere kötü örnek oluyorlar.

Yazıklar olsun..   

Ne denir?

2025 yılının sonlarına doğru bir başka skandal daha patladı. Bahis skandalı...

Rakamlar çok önemli değil. Şu kadar hakem bahis oynamış. Bu kadar futbolcu, o kadar kulüp yöneticisi… 

Spor hayatında, futbolcu, hakem, yönetici, gözlemci olarak yer alıyorsa, herhangi bir şekilde bahis oynamayacak. Kendi maçına oynayan mı ararsın, başkasına kendi maçı ile ilgili bahis oyunu oynatan mı?

Yazıklar olsun…

Ne denir. 

Aslında çok şey denir de...

Adalete bu konuyu bırakmak ve beklemek en iyisi…

Son olarak, bazen bir mesaja rastlarım; “Gelen gelmeyen, arayan aramayan, mesaj çeken çekmeyen herkese teşekkür ederim. Bu aslında gelmeyen, aramayan için bir sitem mesajıdır. Sitem etmeyi hiç sevmem. Ameliyatım sonrası, ziyaretime gelen, telefon eden, geçmiş olsun mesajı çeken tüm arkadaş ve kardeşlerime teşekkür ederim!

Okunma Sayısı: 147
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul'a karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı!

    'Grönland konusunda bizimle aynı fikirde olmayan ülkelere gümrük vergisi uygulayabilirim'

    Tahliye edilen İsrail helikopteri halatın kopmasıyla yere çakıldı

    2026 yılı İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti Konya oldu

    Yeni soğuk hava dalgası kapıda: 13 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı!

    Putin ile Netanyahu telefonda görüştü

    Kahramanmaraş Göksun'da 4 büyüklüğünde deprem

    BM: Gazze'deki 60 milyon ton molozu temizlemek 7 yıldan fazla sürecek

    Göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 50 kişi tutuklandı

    Trump: Gazze'de Barış Kurulu kuruldu, üyeler kısa sürede açıklanacak

    Beyaz Saray: İran konusunda tüm seçenekler halen masada

    Hollanda-Utrecht'te patlama oldu: 4 kişi yaralandı - "Şehrimizin kalbinde çok kötü bir olay yaşadık"

    "Nükleer enerjiden çıkmak ciddi bir stratejik hataydı"

    Gazze’deki insanî kriz derinleşti

    Muhalefetten ortak itiraz: Varlık Fonu denetimi kağıt üzerinde

    Babacan: Dindarız dediler, hak yediler

    İsrail ABD’yi savaşa sürüklüyor

    Erdoğan yasama, yürütme ve yargı temsilcilerini ağırladı

    İran Starlink ekipmanlarına el koydu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    'Grönland konusunda bizimle aynı fikirde olmayan ülkelere gümrük vergisi uygulayabilirim'
    Genel

    İstanbul'a karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.