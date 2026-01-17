Yıllar önce özel radyolar yayın hayatına başlayınca özel bir radyoda bir çok program yapmıştım.

Bunlardan biri de pazar sabahları “Ordan Burdan” adı altında yaptığım programdı. Farklı konulardan bahseder, bazen mizah yüklü konuşmalar yapmaya çalışırdım. Bugün izninizle biraz "Ordan Burdan" konulardan bahsedelim.

Öncelikle geçen hafta geçirdiğim operasyon, doktorların söylediklerine göre zor olmuş, fakat başarılıymış. Doktor olmadığım için bir ameliyat niye veya neden zor olur bilemiyorum. Branşım olan mühendislik dalı ile ilgili bir projeyi zor veya kolay diye değerlendirebilirim. Koskoca doktor "Zor oldu" diyorsa zordur.

Ne denir?

Yıllar önce lisede okuyorken, okulca Fransız yazar Moliere tarafından yazılmış "Hastalık Hastası" adlı oyunu sahnelemiştik. Oyunu sahneleyeceğimiz gün herkes heyecanlı, mutlu.

Birçok duyguyu beraber yaşıyoruz. Hastalık Hastası Mösyö Argan rolünü ben oynuyordum. Benim kardeşim Beralde rolünü oynayan arkadaşımız herkesi kuliste arka tarafa çağırdı… Ne diyecek diye merakla gittik. Bir şişe çıkardı. “Az biraz içelim rahatlarız” dedi. Alkol getirmiş. “Arkadaşım ben içki içmem. Alkolün vereceği rahatlıkla oynayacaksam bu oyunu hiç oynamam"diyerek ayrıldım oradan. Yanlış hatırlamıyorsam bir veya iki arkadaş ona katılmıştı.

Tabiî o yıllarda Yıldırım Önal, Münir Özkul gibi ismi çok duyulan sanatçıların alkol almadan sahneye çıkmadıklarını duyuyor ve okuyorduk. Allah'a şükür hiç yaklaşmadım o müskirata. Aslında ben sıkılgan bir yapıya sahibimdir, fakat sahneye çıktığım anda sıkıntılı durumu üzerimden atar oldukça rahat oyunumu oynarım.

Şimdi haberlere bakıyoruz. Flaş haber... Falanca, filanca, feşmekanca gözaltına alındılar. Savcı ifadelerini alıyor. Dizide veya filmde seyrettiğin kahraman, adil, polis... Birisi uyuşturucu satmaktan dolayı içerde… Rol model olamayacaklar maalesef hep göz önünde gençlere kötü örnek oluyorlar.

Yazıklar olsun..

Ne denir?

2025 yılının sonlarına doğru bir başka skandal daha patladı. Bahis skandalı...

Rakamlar çok önemli değil. Şu kadar hakem bahis oynamış. Bu kadar futbolcu, o kadar kulüp yöneticisi…

Spor hayatında, futbolcu, hakem, yönetici, gözlemci olarak yer alıyorsa, herhangi bir şekilde bahis oynamayacak. Kendi maçına oynayan mı ararsın, başkasına kendi maçı ile ilgili bahis oyunu oynatan mı?

Yazıklar olsun…

Ne denir.

Aslında çok şey denir de...

Adalete bu konuyu bırakmak ve beklemek en iyisi…

Son olarak, bazen bir mesaja rastlarım; “Gelen gelmeyen, arayan aramayan, mesaj çeken çekmeyen herkese teşekkür ederim. Bu aslında gelmeyen, aramayan için bir sitem mesajıdır. Sitem etmeyi hiç sevmem. Ameliyatım sonrası, ziyaretime gelen, telefon eden, geçmiş olsun mesajı çeken tüm arkadaş ve kardeşlerime teşekkür ederim!

