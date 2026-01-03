Yeni Asya TV bir yaşında

Yeni Asya TV YouTube kanalı 5 Ocak 2025 tarihinde Yeni Asya Medya Grubu Başkanı İzzet Atik ile yapılan programın yayınlanmasıyla yayın hayatına başladı.

Bu yazıyı yazdığım anda Yeni Asya TV YouTube kanalında 182 video yayınlanmıştı. Bu aslında, iki günde bir video ile sizlerle birlikte olmak demekti. Ramazan ayında her gün bir video yayınladık. Farklı program ve programcılarla sizlerle birlikte olduk.

Geçen bir yıllık süre içerisinde kendimizi geliştirdik. Tecrübe kazandık. Önümüzdeki yıllara daha güzel bakıyoruz. Hedeflerimiz büyüdü. Farklı programlar ve programcılar ile birlikte sizlerin karşısında olmak arzusundayız.

Burada özeleştiri yapmak istiyorum, abone sayısında istediğimiz rakamlara ulaştığımızı söyleyemiyorum. Ücretsiz olan abonelik oranını arttırmamız lâzım.

Bu sadece bizim çalışmalarımızla olmuyor, siz okuyucularımızın da görüşlerinizle katkıda bekliyoruz.

[email protected] e-mail adresine Yeni Asya TV YouTube kanalı hakkında her türlü görüş ve önerilerinizi yazabilirsiniz. Ayrıca mevcut içerikler hakkında görüşlerinizi ve yeni içerik tekliflerinizi bekliyoruz…

Yeni bir yılın içerisindeyiz. Üstadın bir hatırasını hatırladım; Son Şahitler'den Süleyman Çağan 1957 yılbaşında Said Nursî’yi ziyaret ediyor. 1956 senesini 1957’ye bağlayan yılbaşında Isparta’da otelde gerçekleşen bu görüşmede Üstad Bediüzzaman, “Siz merak etmeyin kardeşlerim, bu insanlar başlarını her tarafa vuracaklar, başka bir çare kalmayınca İslâmiyet’e teslim olacaklar!” diyor.

Bediüzzaman Said Nursî Yirmi Üçüncü Lem’a da; “Risale-i Nurun mesleği, nazikâne, nezihâne kavli leyindir” der. Çok seyredilmek için nezaketimizi bozmayacağız. Yeni Asya TV YouTube kanalı olarak bizim gayretimiz çabamız, Kur'ân-ı Kerîm’in mesajlarını içinde barındıran programlar yapmak… Bunu için de elimizde Risale-i Nur var. Bu kaynaktan yararlanarak Kur'ân-ı Kerîm’deki hakikatleri anlaşılır şekilde alıcısına ulaştırmak gayretindeyiz.

Yeni programlar, yeni programcılar 2026 yılı içerisinde de olacaktır. İki kişi on bir kuvvetindeyse, üç kişi yüz on bir kuvvetindeyse kenetlenerek gücümüzü arttıracağız. Üstadımızın 1957 yılbaşı gecesi söylediği bu müjdenin gerçekleşmesi için bizim de üstümüze düşeni yapmak görevimizdir…

“Siz merak etmeyin kardeşlerim, bu insanlar başlarını her tarafa vuracaklar, başka bir çare kalmayınca İslâmiyet’e teslim olacaklar!”