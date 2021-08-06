Barla Lâhikası’nda ilginç tabirlerden - 3: Haşiyeli Kur’ân

Haşiyeli Kur’ân Tabiri Tevafuklu Kur’ân’ın yazıldığı dönemde kullanılan bir kavram.

Risale-i Nur’da sadece Barla Lâhikası’ndaki bir mektup geçmektedir. Bu kavramın detayına geçmeden önce tevafuklu veya mu’cizeli Kur’ân’a kısaca bakmakta fayda var.

Tevafuk, iki şeyin birbirine uygun ve denk gelmesi demektir. Hususan tesadüfe verilme ihtimali olmayan ve arkasında İlâhî bir kasıt ve iradenin varlığı hissedilen denk gelmelere tevafuk denir.

Kur’ân’daki tevafuk mu’cizesi ise, Kur’ân’da bulunan toplam 2806 adet “Allah” lâfzının bazı müstesnalar hariç birbiriyle tevafuk etmesidir. Kur’ân’ın 600 sayfasının çoğunda “Allah” lâfzı mükerrer olarak geçmektedir. Bu lâfızlar, her sayfada ya alt alta, ya karşılıklı sayfalarda üst üste, ya da bir yaprağın iki sayfasında sırt sırta gelerek, ya da sayfalar arasında birbirine tevafuk etmektedir. Rab, Kur’ân ve Resul kelimelerinde de aynı tevafuk olduğu gibi daha başka tevafuk çeşitleri de vardır. Kur’ân’ın yazısında olan bu mu’cizesini ilk olarak Üstad Bediüzzaman keşfetmiştir.

Rabbimizi bize tarif eden dört muarriften birisi olan Kelâm Sıfatı’ndan gelen Kur’ân etrafındaki surların yıkılması ile helâket ve felâket asrının yani Ahirzaman’ın bir adamı olan Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Kur’ân’ın mu’cize olduğunu dünyaya göstermekle görevlendirildiği rüya-yı sadıkada verdiği sözün gereği olarak ilk önce İşaratül İ’caz tefsirinde Kur’ân’ın mu’cizeliğini ilân etmiştir. Daha sonraki süreçte Barla’ya sürgün sonrası ilk önce Haşir akidesi üzerine Onuncu Söz Haşir Risalesi’ni telif etmiş ve bilâhare harf inkılâbından önce acele olarak Yirmi Beşinci Söz Mu’cizat-ı Kur’ân’iye Risalesi’ni telif etmiştir. Kur’ân’ın 40 vecihle mu’cizeliğini ispat ettiği 25. Söz’de insanların âmî halk tabakasının gözüne hitap edecek yani gözle görülecek Kur’ân’ın kırkıncı mu’cizesi olarak Tevafuklu veya diğer bir ifadeyle Mu’cizeli Kur’ân’ı yazdırmıştır. Kendisinin hattı güzel olmadığı için, bu Kur’ân hizmetini talebeler arasında taksimat yaparak başlatmıştır.

Bu konuya dair Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur’un muhtelif yerlerinde mealen şunları söyler:

‘Kur’ân-ı Mu’cizül Beyan’ın mu’cizelik yönlerinden göz ile görünecek kısmının beş altı vechinden bir vechini gösterecek yeni bir Kur’ân Elhamdülillah yazıldı. Ümmetçe Hafız Osman hattıyla makbul Kur’ân’ın aynı sayfalarını ve satırlarını muhafaza etmekle beraber, Allah lâfzı Kur’ân’da toplam 2806 defa tekerrür ettiği halde nâdir ve nükteli müstesnalar hariç kalıp geri kalanı tevafuk ettiğini anladık. Sayfa ve satırlarını değiştirmedik. Yalnız tanzim ettik. O tanzimden harika bir tevafuk ortaya çıktı. Yazdığımız Kur’ân’ın parçalarını bir kısım ehli kalp görmüş, Levh-i Mahfuz hattına yakın olduğunu kabul etmişler.’

Hafız Osman Efendi’nin tanzim ve tertip ettiği Kur’ân’ın ölçüleri ise; sayfa boyu ölçüsü olarak, en uzun âyet olan ve tam bir sayfa süren Bakara Sûresi’ndeki Müdâyene (borç) âyetini esas almış, satır uzunluğu için ise en kısa sûre olan İhlâs Sûresi’ni esas yapmıştır. Bu ölçüyle bütün Kur’ân’ı yazdığında her bir sayfanın âyetle başlayıp âyetle bittiğini görmüştür. Üstad Bediüzzaman’ın İlhamı ilâhî olduğunu ve âyet ve sûreden alındığı için Kur’ân’ın kendi ölçüsü olduğunu beyan ettiği bu tertip, âlem-i İslâm’da büyük bir rağbete mazhar olmuş ve her tarafta Mushaflar ekseriyetle bu ölçü esas alınarak yazılır olmuştur.

1930’lu yılların başında iki yıl gibi uzun bir süre sadece Kur’ân’ın mu’cizeliğinin izah ve ispatına ayıran Bediüzzaman bu dönemde Kur’ân’ın sûre, âyet ve harfleri arasındaki esrarlı ve gizemli mu’cizevî bağlantının detaylarını izah ettiği Rumuzât-ı Semâniye Risalesini telif etmiştir.

İşte tam da bu zamana denk gelen günlerde elmas kalemli ve hayatında birkaç tane tevafuklu Kur’ân’ı yazmaya muvaffak olmuş saff-ı evvel Nur Talebelerinden olan Ahmed Husrev Abi Barla Lâhikası’ndaki mektubunda (96 sıra numaralı) Haşiyeli Kur’ân’dan bahsetmektedir:

“Evet, sevgili Üstadım, sevincimizi arttıran bir mesele daha var. O da Kenzü’l-Arş duâsının feyzinden gelen bir nükte-i Kur’âniye nâmı altında neşredilen iki sayfalık huruf-u hecâiye-i Kur’âniyenin (Kur’ânın harf ve heceleri) bu kısma ilâvesi ve bu kısmın da, yazmakta olduğumuz tevafuklu ve hâşiyeli Kur’ân-ı Kerîm’in baş tarafına, umumun istifade ve istifazalarının kolaylıkla teminine binaen derc edilmesi…”

Haşiyeli Kur’ân-ı Kerîm ne demek?

Üstadımızın sadâkat timsali talebesi Zübeyr Gündüzalp Abinin Konferans’ta naklettiği gibi; “Risale-i Nur’un hocası Risale-i Nurdur” hakikatine göre, Hüsrev Abinin mektubundan tam olarak anlaşılmayan bu tabirin açıklaması saff-ı evvel başka bir Nur Talebesi olan Rüştü Abinin Barla Lâhikası’ndaki mektubunda (98 sıra numaralı) biraz daha teferruatlı olarak izah edildiğini müşahade etmekteyiz:

“Üstadım, yeni tevafukatlı Kur’ân-ı Azîmüşşânın baş tarafına bu remzin (Yirmi Dokuzuncu Mektubun Sekizinci Remzi A. D) ilâvesi, hak ve hakikati ilân maksadına muvafık olsa da, okudukça doymak ve usanmak bilinmeyen ve her okudukça dünya lezzetinden bin kat fazla lezzet veren ve kararmış kalbleri nurlandıran ve bize bizim lisanımızla hallerimizi teşrih ve tarik-i Hakkı gösteren risale-i pür nurlarınızda da beraber ayrıca bulunması ve Kur’ân-ı Hakîmin başına mümkün olursa hem Arapçasının ve hem de Türkçesinin konulması muvafık olacağı zannındayım,”

Bu iki Nur Talebesinin tekliflerinin tahakkuk edip etmediğini bilemiyoruz.

Fakat madem bu lâhikalar Risale-i Nur’a derç edilerek neşredilmiş, konunun uzmanları ile uygun zeminlerde istişare edilmesinde fayda olacağı kanaatiyle, Kur’ân’ın göze hitap eden mu’cizeli tertibinin neşredilmesi yanında, Kur’ân’ın hakikatlerini yaşamayı ve yaşatabilmeyi Rabbim’den niyaz ediyorum.