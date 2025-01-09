AKP’nin fikir babasından acı itiraf!

Türkiye’yi maddî-manevî her yönden çökerten iktidarı destekleyen kaç dürüst, ihlâslı adam hakkı teslim eder, özür diler ve helâllik ister? İki üniversite bitiren, gazeteci yazar bir aydın olarak Abdurrahman Dilipak’ın, AKP iktidarı Türkiye’sinin özeti:

“İnsanlar hem siyasî, hem de iktisadî olarak önlerini göremiyor. Yarınlarından emin değiller. Aileler dağılmaya devam ediyor. Fuhuş, kumar, uyuşturucu, rüşvet, torpil, yolsuzluk, çeteleşme, adaletsizlik, ehliyet ve liyakat sorunu artarak devam ediyor. Din ve devlet büyüklerine, örgüt liderlerine tapınan, adeta onları İlâh ve Rab edinen kalabalıklardan ne beklersiniz ki?”1

Sanırım şu maddeleri eklemeyi ya unutmuş ya unutmuş göründü: “AKP’nin kuruluşunda, büyümesinde, icraatlarında benim de birinci derecede katkım vardır! AKP’nin kuruluş felsefesi ve kimlerin önayak olduğu gerçeklerini sakladım! Halkımızdan, dindarlardan ve bilhassa Yeni Asya’dan özür diliyorum! Nush ile tevbe ettim: 20-30 yıl önceden isabetli öngörülerine bir daha itiraz etmeyeceğim!”

Şimdi AKP’nin kuruluşundaki katkılarına bakalım:

“Merkez Partisi Genel Başkanı Abdurrahim Karslı, +1 TV’ye verdiği röportajda evindeki bir toplantıda Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak’ın “AKP’nin bir proje olarak ABD, İngiltere ve İsrail tarafından kurulduğunu iddia ettiğini” söyledi ve Ali Bulaç’ı şahit gösterdi. “Muhtelif arkadaşlar bir araya geldik. AKP’ye hizmet eden, fikir babası, hâlen içinde olan, müdafaa eden gazeteci yazar, düşünce insanı olarak bildiğim Abdurrahman Dilipak da vardı. Fikrini söylerken, ‘AKP bir proje partisidir’ dedi. AKP’nin kuruluşuna destek veren güçlerin şu üç şeyi talep ettiğini de söyledi: ‘Biz sizi iktidara taşıyalım. Size iktidarda sorun çıkaracakları opere edelim. Gerekli finansal destekleri getirelim.’ AKP’den istenenler de şunlardı:

‘İsrail’in güvenliğini arttıracaksınız. Önündeki engelleri kaldıracaksınız. Büyük Ortadoğu Projesi’ne yani sınırların değişmesine yardımcı olacaksınız. İslâm’ın yeniden yorumlanmasında bize yardımcı olacaksınız…’”

İşte Türkiye hal-i pürmelali ve işte “siyasal dinci/dindar siyasalcı” ileri gelenlerinin suçu “Kalabalıklardan ne beklersiniz ki” diyerek halka atanların pişkinliği ve sessizliği!..

Dipnot:

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