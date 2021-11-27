Aşağıdaki şu pasajları kime okuttuysak, “Aynen AKP’yi tarif ediyor!” dedi. Siz de okursanız aynı şeyi söylemeyecek misiniz?

“Hakikaten acip ve zevkli bir rüşvet-i umumîyi kanunlar perdesinde bazı memurlara verdikleri için… Çünkü ubudiyetin noksaniyetiyle enaniyet kuvvet bulur, nemrutçuluklar çoğalır. Bu benlik zamanında, memuriyet hakikatta bir hizmetkârlık olduğu halde, bir hâkimiyet, bir ağalık, bir nemrutçulukla nefse gayet zevkli bir hâkimiyet mertebesini bir kısım memurlara rüşvet olarak verdiği için.... (...)Halbuki, İslâmiyetin bir kanun-u esasîsi olan, hadis-i şerifte “Seyyidü’l kavmi hadimuhum” (el-Mağribî, Câmiu’ş-Şeml, 1:450, Hadis no: 1668; el-Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2:463) yani, ‘Memuriyet, emirlik ise, reislik değil, millete bir hizmetkârlıktır.’ Demokratlık, hürriyet-i vicdan, İslâmiyetin bu kanun-u esasîsine dayanabilir. Çünkü kuvvet kanunda olmazsa şahsa geçer. İstibdad, mutlak keyfî olur.” (Emirdağ Lâhikası, internet, s. 386)

Beslemelerin dışında dinlediğimizin şikâyeti şu:

● Rüşvet genelleşti. Rüşvetsiz işyapmayan resmî daire nerede ise yok gibi!

● Enaniyet ve egolar öyle şişmiş ki, iktidardakilerden kimsenin yanına yaklaşılamıyor!

● Memuriyeti, yani, makam-mevkileri hizmet için değil, hakimiyet, çıkar için kullanıyorlar!

● Konuşma, yazma, hakkını arama (yürüyüş, toplantı vs.) hürriyeti yok!

● “Ya bendensin veya hainsin! Ya bendensin veya teröristsin, anlayışı hakim…

● Bugün uygulanan istibdat değil mi? “İstibdat tahakkümdür, muamele-i keyfiyedir, kuvvete istinad ile cebirdir, rey-i vahiddir, su-i istimalata gayet müsait bir zemindir, zulmün temelidir, insaniyetin mahisidir (mahvedenidir)...” (Münâzarât, s. 15)

● Şeffaflık, kontrol mekanizmaları yok edilmiş. Meclis, şûrâ, meşveret, ortak akıl, kollektif şuur, hürriyet, vs. yoktur) Hukuka, ilme, akla göre değil, keyfi hareket ediyor! Masumların da malına, mülküne, şirketine, işine, parasına, hürriyetine, çoluk-çocuğuna el koyup hapse, zulmün ateşlerine atıyor!

Siz de aynen böyle gözlemlemiyor musunuz?

“Gelinen noktadaki durum, gelişmeler ve gidişat, Prof. Dr. Şerif Mardin’in “AKP iktidarı Kemalizmin başarısıdır” (Yeni Asya/ 21 May 2021) ve Prof. Dr. Kemal Karpat’ın “Erdoğan Kemalizmin ömrünü uzattı” tesbitlerini yine tasdik ve teyid etmiyor mu?”

