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16 ARALIK 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Bilge doktorların “reçete”si

Ali FERŞADOĞLU
16 Aralık 2024, Pazartesi
Bir kardeşimizin “Kemoterapi tedavi görenlere hangi sureler okunmalı?” suâlinin başka bir boyutuna bakmaya çalışacağız bugün.

Bilge doktorların reçetesinin birinci maddesi: “Sağlığımız için dengeli dengeli hayat sürmeli. Bağışıklık sistemimiz maddî-manevî güçlendirmeli. Moralimiz bozukluğu oranında mikroplar zarar verir. Birçok maddî hastalığımızın da kaynağı strestir; ağışıklık sistemimiz ve moral gücümüzün zayıflığıdır.” Bunlar her doktorun baş tavsiyeleridir.

Risale-i Nur’u okuyup, müzakere, mütalaa ettiğimiz nisbette bağışıklık sistemimizi güçlendiririz! Zira, “Nurlarla ya okumak veya okutmak veya yazmak suretindeki meşguliyet; tecrübelerle kalbe ferah, rûha rahat, rızka bereket, vücuda sıhhat veriyor.”1 Bu hamaset değil, ayniyle hakikat. Şöyle ki:

Kur’ân mü’minlere rahmet ve şifa.”2 olduğu ispat edilmiştir. Risale-i Nur ondan süzülmüştür. Herbir cümlesi ve manası birkaç ayet veya hadislere dayanır. Tüm meseleler Esma-i Hüsna ile izah ve ispat edilir. Ruh ve bedenimiz bütün esmaya câmidir. Herbir Esma’nın bir şifa yönü vardır. Esma zikrini esas yapan bunların düğüm, şifre ve şakraları açılır. Mesela, yalnızca Birinci Söz’de, “Allah, Rahman, Rahîm, Mâlik, Ebedî, Hâkim, Ezelî, Kadîr, Hak, Rezzâk, Ehad, Samed, Mün’im”3 gibi tekrarlarla 35 defa zikredilir. Işığın, biyo-enerjinin tedavisi gibi, Esma nuru, enerjisi de tedavi eder!

Yapılan bir araştırmaya göre stres ve maaş kaygısı gibi ekonomik endişeler felç ile kalp krizi riskini yüzde 30 arttırıyor.”4 Aşırı korku, endişe, heyecan, öfke, nefret, düşmanlık gibi yerinde kullanılmayan duygular stres sebebidir. Aşırı stres asit ifrazatı yaptırırlar. Bu da beyin ve bedenimizi tahrip eder. İşte Risale-i Nur tefekkür ve Esma zikri ile moralimizi yükselterek ümit, aşk ve şevk aşılar. Belâ ve musibetlerin hakikat ve hikmetlerini anlatarak maddî-manevî rahatlamamızı sağlar.

Risale-i Nur baştan sona din psikolojisi, din sosyolojisidir. Psiko-sosyal tahliller ile müspet bakışı kazandırır, davranış biçimlerimizi pozitif düzenler. 21. Söz’de vesvesenin yol açtığı nevrotik, şizofrenik, psiko-somatik hastalıklar tedavi edilir. Doğru cevaplanmayan sorular ve bilinmezlik içten içe bizi kemirir, korkutur, tehlikeli yollara sürükler. Risale-i Nur âdeta koruyucu hekimlik gibi bağışıklık sisteminizi güçlendirir.

Kemoterapı gibi ağır hastalıklar için de 29. Lem’a ve Arapçası, Celceletüye, Tahmidiye ve Sekine okunmalı. Birde Zülfikar’ın sonunda Hizbü’l-Ekber mutlaka okunmalı.

Dipnotlar:

1-Şualar, Enst./intr., s. 410.; 2-İsra Suresi: 82.; 3-Sözler, s. 11-13.; 4-JAMA Network Open/Yeni Asya/18 Aralık 2021.

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