“Çocuklarımıza ulaşamıyoruz; ne yapacağız?”

“Evlâtlarımız yanıyor; farkında mıyız?” başlıklı yazımız (Yeni Asya, 21.012022) üzerine bazı okuyucularımız sordu: “Çocuklarımıza sahip çıkacağız, ama, bunu nasıl yapacağız??”

Hangi yaştakine nasıl yaklaşacağımızı ele almadan önce şunu söyleyelim: Ümitsizlik ve ne yapacağımızın şaşkınlığını yaşayamayız asla. Zira,-başta kendimize-hangi yaştaki çocuk, genç, meslek erbabı ve insana nasıl yaklaşıp tebliğ edeceğimizin formüllerini Kur’ân ve Hadisin tefsiri Risale-i Nur vermiştir. Çünkü, o, Kur’ân ve Sünnet-i Seniyyeyi hayata geçirmenin programıdır.

“Nefis terbiyesi” kitabı olan Risale-i Nur, ölçüyü şöylece göstermiştir:

Çocuklar için ‘Küçük Sözler…’ Gençler için ‘Gençlik Rehberi’… Hanımlar için ‘Hanımlar Rehberi’. Hastalar için ‘Hastalar Risalesi’. Mütedeyyin ve ahiretini düşünenler için (Tevhid, Nübüvvet, Haşir, ibadet ve adalet bahisleri, İhlâs Risaleleri). İlahiyatçılar için İhtiyarlar Risalesi. Kur’ân ve Sünnetin ölçüleriyle hareket etmek isteyen yöneticilere (Münâzarât, Sünûhat, Hutbe-i Şamiye...)

Ve Risale-i Nur hakkında şu hususlar kesinlik kazanmıştır:

- İman, İslâmın şartları, ahlâk, ukubat (ahiret) ve yüzlerce alt başlıkları ispat ve izah etmiştir.

- Risale-i Nur, muhteşem bir “Nefis terbiyesi” ve eğitim eseridir. Muhabbet, merhamet gibi olumlu-müsbet duygularımızı nasıl kullanacağımızı; düşmanlık, nefret, inat gibi olumsuz duygu ve hasletlerimizi kime, nasıl, nereye hangi ölçülerde yönlendireceğimizi izah ve ispat etmiştir.

- Ateizm, komünizm, sosyalizm, materyalizm gibi bütün seküler felsefelerin bütün iddialarını çürütmüş, yerle bir etmiştir.

- Bütün sorularımızın cevaplarını akıl, kalb ve vicdanlarımızı mutmain edecek tarzda ve ilmen izah ve ispat etmiş; bütün şüphe, tereddüt ve vesveselerimizi izale etmiştir.

- Psiko-sosyal bütün hastalıklarımızı teşhis ile tedavi formüllerini vermiş, reçetelerini yazmış; ilâç, aşı ve ameliyat metotlarını ortaya koymuş. Herşey hazır; bize kalan “anlayarak ve kabul ederek okumak”, aşı olmak, ilâçları istimal etmek ve tedavi metotlarını uygulamak!.. Peki, ama nasıl?