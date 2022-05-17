"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 MAYIS 2022 SALI - YIL: 53

Dehşetli darbeler indiren komitenin farkında mıyız?

Ali FERŞADOĞLU
17 Mayıs 2022, Salı
Özellikle gelişmiş, zengin ülkelerde aile değerler aşınmış, bağlar kopmuş! Bu durum ferdi ümitsizlik ve madde bağımlılığına itmiş. Bu problem, İslam alemini de tehdit ediyor:

“Benimle görüşen ekserî dostlardan, kendi ailevî hayatlarından şekvâlar işittim. ‘Eyvah!’ dedim. ‘İnsanın, hususan Müslümanın tahassungâhı (sığınağı) ve bir nevi cenneti ve küçük bir dünyası aile hayatıdır. Bu da mı bozulmaya başlamış?’ dedim. Sebebini aradım. Bildim ki, nasıl İslâmiyetin hayat-ı içtimaiyesine ve dolayısıyla din-i İslâma zarar vermek için, gençleri yoldan çıkarmak ve gençlik hevesâtıyla sefahete sevk etmek için bir iki komite çalışıyormuş. Aynen öyle de biçare nisâ taifesinin gafil kısmını dahi yanlış yollara sevk etmek için bir iki komitenin tesirli bir surette perde altında çalıştığını hissettim. Ve bildim ki, bu millet-i İslâma bir dehşetli darbe, o cihetten geliyor.” (Lem’alar, s. 203.) 

15 Mayıs Milletlerarası Aile Günüdür. Ne var ki, bir gün, bir hafta, hatta bir yıl ile bile anılıp halledilecek bir mesele değildir. Zira, aileyi yakan ateşin “Alevleri göklere yükseliyor, içinde evladım yanıyor, îmanım tutuşmuş yanıyor…” (Asay-ı Musa, s. 250.) 

Çoluk-çocuk, akraba, komşu, milletimiz ve tüm insanlığı Deccalizm/Süfyanizm ve kolları “ifsat, ahlaksızlık, dinsizlik komitelerinin” güdümündeki, tv, internet, sosyal medyanın çıkardığı yangınlar kasıp kavuruyor! Kayıtsız, duyarsız iktidar itfaiyecilerini itimat edip seyredip bekleyemeyiz! Zira, Peygamberimiz (asm) buyurmuş: 

“Hepiniz çobansınız. Hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Âmir memurlarının çobanıdır. Erkek ailesinin çobanıdır. Kadın da evinin ve çocuğunun çobanıdır. Hepiniz çobansınız ve hepiniz idâre ettiklerinizden sorumlusunuz.” (Buhârî, Cum`a 11) Eğer çoban biz isek, işi iktidara havale edip bekleyemeyiz.  

“Şimdi herbiriniz, bazı koyunları bir çobanın uhdesine vermişsiniz. Halbuki çoban tembel ve muavini kayıtsız, köpekleri değersizdir. Tamamıyla ona itimat etseniz, rahatla evlerinizde yatsanız, biçare koyunları müstebit kurtlar ve hırsızlar ve belâlar içinde bıraksanız daha mı iyidir; yoksa onun adem-i kifayetini bilmekle nevm-i gafleti terk edip, hanesinden her biri bir kahraman gibi koşsun, koyunların etrafında halka tutup, bir çobana bedel bin muhafız olmakla, hiçbir kurt ve hırsız cesaret etmesin, daha mı iyidir? Acaba Mâmehuran hırsızlarını tevbekâr ve sofî eden şu sır değil midir?” (Münâzarât, internet, s. 45)

Çoluk-çocuğumuzu hırsızlara çaldıramayız! 

Okunma Sayısı: 444
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yolsuzluğa sarıldılar

    Ağırdır: Yolsuzluk her yerde

    Irak'ta 4 bin kişi hastanelere kaldırıldı

    'NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz'

    NATO'dan Türkiye açıklaması

    Dış ticaret açığı ve cari açık arttı

    Fransa Mahkemesi: Hukuka aykırı şekilde kapatılan Bilal Camisi "derhal" açılmalı

    Türkiye'de son 24 saatte 4 kişi vefat etti, 1254 kişinin testi pozitif çıktı

    Salda Gölü bataklığa döndü

    Pazar etiketlerinde yarım kiloya yasak var

    Filistin asla siyonistlerin olmayacak

    Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

    485 yıllık tarihi medrese 472’nci mezunlarını verdi

    EYT sandıkta hesap soracak

    Avrupa’dan raportör geliyor

    Burak Elmas, başkanlığa aday olmayacak

    DEVA mitingine keyfî engel

    MB rezervleri yine dibe yaklaştı

    Bütçe Nisan’da da açık verdi

    İsveç parlamentosunda NATO üyeliği tartışılıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    6 lider; buyrun mitinge
    Ahmet BATTAL

    İki değil dört çatlak
    Ali FERŞADOĞLU

    Dehşetli darbeler indiren komitenin farkında mıyız?
    Faruk ÇAKIR

    Hukuk cinayetleri olmasın
    Cevher İLHAN

    Yargının siyasette suiistimali
    Süleyman KÖSMENE

    Kâlû Belâ hangi zamandır?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Seçimler “ümmetin sayımı” değildir
    Risale-i Nur'dan

    Cismanî lezzetler Cennet’e lâyık bir tarzda verilecek
    Muzaffer KARAHİSAR

    Mus’ab Bin Umeyr (ra)
    Orhan GÜLER

    “‘Yediği yanında, yemediği arkasında’ dönemi geçti!”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.