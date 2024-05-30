Enflasyon ve Süleyman Demirel Haftası!

Sosyal medyada Süleyman Demirel’in “enflasyonla” ilgili bir videosunu paylaşılmış.

Başbakanlık yapmış ve farklı ideolojileri temsil eden Prof. Dr. N. Erbakan, B. Ecevit, M. Yılmaz, Prof. Dr. E. İnönü ve D. Perinçek’in de katıldığı liderler toplantısında şu dersi veriyor:

“Enflasyon bana göre siyasi değil bilimsel bir olaydır. Doğru yaparsanız enflasyon makul sınırlar içinde kalır. Yanlış yaparsanız enflasyon işte alır başını gider. Enflasyon devletleri de yıkan bir olaydır. Milletleri de içinden bozan bir olaydır. Enflasyon sadece bir pahalılık olayı değildir. Ahlâkı bozar; borcu olan borcunu ödeyemez; alacağı olan da alacağını alamaz. Hırsızlıktan, soygunluktan fuhuşa kadar hemen hemen bütün kötü yolları açar. Toplumun içini bozar. Onun için batılılar enflasyona ‘Bir numaralı halk düşmanı!’ derler. Batı enflasyondan fevkalade çekinir. Nitekim bugün baktığımız zaman serbest piyasa ekonomisini uygulayan ülkelerde enflasyon çoğunda hemen hemen yüzde 5 ve 5’in altındadır. Demek enflasyon bir milletin kaderi değildir. Ve şu sistemi uyguladığında ya da bu sistemi uygulamadığında veyahut şöyle ideolojik kalıbın içinde olduğundan veya olmadığından doğan bir olay da değildir. İdeolojiler yıkılmıştır. Berlin Duvarıyla beraber yıkılmıştır. Yeni ideolojik kalıplara kalıp aramaya gerek yoktur. Her olay onun gerektirdiği şartlara bakarak ona özgü çözüm getirmek lazım.”

Bu videoyu gruplarda paylaştık; M. Tez şu dönüşü yaptı: “Süleyman Demirel Haftası düzenleyip bu değerli, dindar demokratı millete ve gençleri tanıtmalı.”

Demirel’in hükümet olduğu 1965-68 yıllarında enflasyon yüzde 5.25 ve İkinci Beş Yıllık Plan devresinde milli gelirimiz her yıl % 7 artmıştır. Bir emekli, tazminatıyla bir ev alabiliyordu… 2024 yılında 40 yıllık hizmeti, 30 yılı idareci olan bir müdür 1 milyon 12 bin lira emekli ikramiyesi aldı! En az 4-5 emekli bir araya gelip bir ev alabilir! Türkiye’eyi dolaşın yatırımların, yolların, barajların, elektriğin, vs.’nin altında demokratlar ve Demirel’in imzası vardır. Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi’nde bunlar teferruatıyla anlatılıyor.

“Demokrasilerde çareler tükenmez. Yollar yürümekle aşınmaz. Dünkü güneşle bugünkü çamaşır kurutulmaz” gibi yüzlerce vecize sahibi, millet aşığı için “Süleyman Demirel Haftası” ihdas etilerek enflasyonu nasıl yendiğini anlatmak gerekir.