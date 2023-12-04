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4 ARALIK 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Gazzeli feryad ediyor: Müslümanlar nerede?

Ali FERŞADOĞLU
04 Aralık 2023, Pazartesi
Gazzeli kadın, Filistinli çocuk feryad ediyor: “Müslümanlar nerede? İnsan hakları savunucuları nerede? Filistinlileri çile çekmeye, açlığa, yıkıma terk ettiniz, neredesiniz!?”1

Öyle ise, hepimiz aklımızı başımıza alıp vicdanımızla kendimize sormalıyız; neredeyiz biz? Türkiye dahil, İslam alemindeki “Müslümanlar nerede?”  

Ey Gazzeli ana, Filistinli çocuk! Müslümanlar “Cehl-i mürekkeb içinde, tembellik döşeğinde, gaflet uykusunda...”2  “Cehâlet, zaruret, ihtilâf (bölücülük) düşmanları” ile çepe çevre kuşatılmış; “Peygambere tâbi olmayıp zulüm eden haydut” yöneticilerin “istibdatın zulüm ve tahakkümü” altında esir! 

Müslümanlar, “Reisleriniz (yöneticileriniz) malınızı ceplerine indirip hapsettikleri gibi, akıllarınızı da sizden almışlar veya dimağınızda hapsetmişler”3 denen bir zilletin, “Hayvaniyetten gelme istibdat zulüm ve tahakküm”ü4 altında inim inim inliyor! Ki, “Cehaletimizin silahıyla, asıl bizi mahveden, içimizdeki, garip namlar ile hüküm süren parça parça istibdatlar idi ki, hayatımızı tesmîm etmiş idi (zehirlemişti). Fakat, yine kabahat, o küçük istibdatların pederi olan istibdad-ı hükûmete aittir.”5

Müslümanlar, “Düşmanımız ve bizi mahveden, cehâlet ağa, oğlu zaruret efendi ve hafîdi (torunu) husumet bey”6 ile cedelleşiyor! “Riyaset-i şahsiyenin (tek adamın)”7 istibdat ile boğuşuyor! Ki, “İstibdat tahakkümdür, muamele-i keyfiyedir, kuvvete istinad ile cebirdir, rey-i vahiddir, su-i istimalata (yolsuzluk vs.) gayet müsait bir zemindir, zulmün temelidir, insaniyetin mahisidir (mahvedenidir).”8  

Müslümanlar Deccalizm ve Kemalizmin baskısı altında sıyrılmaya çalışıyor! 

Bazı Müslümanlar, kaffelerde, kahvelerde, oyunda, oynaşta! Müslümanlar, on binler çocuk, hasta, masum insanın hapsedildi; mal mülklerine el konuldu, aç, sefil, perişan edildi…   

Üstelik Müslümanlar “fakr ve zaruret” yani, yüksek enflasyon, faiz, pahalılık ve zamlardan başlarını kaldırıp imdadınıza gelemiyor ey Gazzeli ana, Filistinli çocuk! Ama, sana müjde!.. 

Müslümanlar “cihad-ı manevi” tahsilinde; diplomalarını alıp her biri bir kıtanın başına geçecek! 

Dipnotlar: 

1-Türkçe BBC, Yeni Asya, 29 Kasım 2023.; 

2-Sözler, Enst./intr., s. 243.; 

3-bknz., Divan-ı Harb-i Örfi, s. 23.; 

4-Tarihçe-i Hayat, s. 77.; 

5-Münâzarât, s. 31.; 

6-Age., s. 69.; 

7-ESDE, Nutuk, yeni tanzim, s. 196.; 

8-Münâzarât, s. 15.  

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