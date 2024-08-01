"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Gerçeğin çok boyutluluğu ve alternatif çözüm yolları

Ali FERŞADOĞLU
01 Ağustos 2024, Perşembe
Tek doğru yoktur. Gerçekler çok boyutludur. Nisbi, göreceli, izafi hakikatler çoktur. Problemler ve hastalıklar mizaçlara göre değişiktir. Öyle ise, farklı çözüm yolları da vardır.

Eğer, gerçeğin çok boyutluluğunu kavrayamazsak; tek noktaya hapsolur, yeteneklerimizi daraltırız. Yüz kapılı bir sarayın, doksan dokuzu kapalı olsa bile oraya girilir. Hepsi kapalı olsa dahi, açmanın yüzlerce alternatifi vardır.  

Her meselenin bir değil, onlarca farklı çözüm şekli vardır. Tıpkı, bir hedefe çeşitli yollardan, değişik vasıtalarla gidilebildiği gibi. Meselâ iki adet “I” ile, çok çeşitli sonuçlar çıkarılabilir: II, V, L, T, X, =, +, x gibi, ilk bakışta tam 22 netice çıkarılabilir.1 Onun için “tek tip, tek düşünce, tek fikre” saplanmamalıdır. İmânın temel şartları hariç, gerçekler, ahlâki değerler, faziletlergöreceli/izâfidir. Yer, zaman, şart, imkân, coğrafya/iklime göre farklılık arzeder.2

Mevsimlerin değişmesiyle elbiseler, hastalıklara göre de ilaçlar ve tedavi metodları değişir. Su, beş çeşit yapıdaki hastaya göre, beş değişik hüküm alır. Birisine, hastalığına göre su ilâçtır. Susuz kalmış birisine tıbben ona su vermek farzdır. Diğer birisine, hastalığı için zehir gibi zarardır. Trafik kazası geçirmiş, ameliyattan yeni çıkmış veya yaralanmış, kanamaması olanlara su ve sulu gıdalar verilmez. Su, tıbben ona haramdır. Diğer birisine az zarar verir. Terli olanlara tıbben mekruhtur. Diğer birisine zararsız fayda verir. Tıbben ona sünnettir. Diğer birisine, ne zarardır, ne menfaattir; âfiyetle içsin; tıbben ona mübahtır. İşte hak burada çoğaldı. Beşi de haktır. Sen diyebilir misin ki, “Su yalnız ilâçtır, yalnız vâciptir, başka hükmü yoktur?”3

İmân/inançta bile tek yol yoktur. “Eş’âri ve Matüridi” gibi iki farklı mezhebin bulunması da bunun ispatıdır. Bu; hak/gerçek, doğru ve güzelin tek olmadığını, değişkenlik ve farklılık arzettiğini gösterir.

Bu olguyu hayatımızın her safhasına, işlerimizin her türüne uygularsak neler kazanırız?

Tek noktaya saplanmaz, alternatifler geliştiririz. İstidad (potansiyel halindeki yetenek) ve kabiliyetlerimizi geliştiririz. Tek boyutluluktan kurtuluruz. Gerçeklere ulaşırız. Hedefimize kısa zamanda varırız. Hem maddî, hem mânevî (fikri, ilmi) üretim kapasitemizi artırırız. Nisbi, izafi, göreceli olan hakiketlere ulaşır, perişanlıktan kurtuluruz. Hayatımızı kolaylaştırırız. Huzur ve mutluluğu yakalarız.

Dipnotlar: 

1-Muhammed Bozdağ, Düşün ve Başar, s. 18.; 2-Sünhât, s. 19.; 3-Sözler, s. 447.

Okunma Sayısı: 357
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gerilim ateşine suikast benzini

    Enkaz ve çöplerin arasında uyuyorlar

    513 bin bireysel başvuru sonuçlandı

    600 cami ve 3 kiliseyi yıktı

    ‘Geçinemiyoruz’ isyanı büyüyor

    Yeterli barınak yok

    Yargı reformu için görüş talebi

    Hamas: Cezasız kalmayacak

    2050’den sonra nüfus azalıyor

    Gazze 299 gündür saldırı altında

    Konut satışları geriledi

    ABD'deki Müslümanlardan Biden'a bir çağrı daha: "İsrail'in soykırımını desteklemeyi bırak''

    Heniyye'ye yönelik suikastı kınayan Abbas'tan birlik çağrısı

    Rusya: Heniyye'ye suikast kabul edilemez

    İsrail'in Beyrut'a yaptığı saldırıda ölü sayısı 4’e, yaralı sayısı 80'e yükseldi

    9 büyükşehirdeki 707 kuyumcu dükkanına eş zamanlı denetim

    Dışişleri Bakanlığı: Heniyye'nin alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz

    Hamas lideri Heniyye Tahran'da suikasta uğradı - Hamas, Heniyye’nin şehit edildiğini doğruladı

    İsrail, Refah şehrinin su kaynaklarını yok ediyor

    Toplanma alanları AVM oldu

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ahirzaman fitnesi ve Risale-i Nur
    Osman ZENGİN

    Hasan Diyarbakır
    Cevher İLHAN

    “Dış politika” tehditleri...
    Süleyman KÖSMENE

    “Hazret-i İsa nüzul edip gelecek”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Fedâiler ile zorbaların mücadelesi
    Genel

    Gerilim ateşine suikast benzini
    Ali Rıza AYDIN

    Saçtan önce başı örtmek gerekir
    Faruk ÇAKIR

    Önce adalet demedikten sonra...
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.