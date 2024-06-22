AKP iktidar olmazdan evvel, dini değerlere saygı büyük; dindarlar güvenilir, dürüst ve itibarlıydı. “Din ile dünyanın saydına (avına)”1 çıkan; dinin ve dindarlığın içini boşaltan iktidar, muhip ve şakşakçıları hiçbir şey olmamış gibi sokağa çıkamaz!

2006’da zinayı suç olmaktan çıkarıp; ayrıca kimliklerden “Dini İslam” ibaresini çıkaran iktidar, muhip ve şakşakçıları hiçbir şey olmamış gibi sokağa çıkamaz! İslâmın adalet prensiplerinden birisi, “Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez”;2 suçun şahsîliği esastır; suçu tesbit edilinceye kadar zanlı masum iken onları yıllardır hapse atan; “İslâmiyetin bir kanun-u esasîsi (anayasa maddesi) olan hadîs-i şerîfte ‘Seyyidü’l kavmi hadimuhum/yani memuriyet, emirlik ise, reislik değil, millete bir hizmetkârlık’3 yani, dindar yönetici, reis, hakim değil, hizmetkâr iken; “Riyaset-i şahsiye” (şahsa dayalı yönetim sistemi)4 ile Türk tipi ucûbe “Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi”ni getirip “yasama/kanun çıkarma, icra/yürütme, uygulama ve yargıyı (kontrolü)” tek adamın eline veren iktidar, muhip ve şakşakçıları hiçbir şey olmamış gibi sokağa çıkamaz!

Kendini dindar diye lanse edip, din ile dindarlıkla hiçbir ilgisi olmayan despotizmin, vahşi kapitalizmin, Kemalizmin müstebit kurallarını dinden kaynaklanıyormuş gibi gösteren; dine, dindarlığa büyük bir iftirayı yapan; hak, hürriyetleri ayaklar altına alan; adaleti felç, eğitimi mefluç eden iktidar, muhip ve şakşakçıları hiçbir şey olmamış gibi sokağa çıkamaz!

Emaneti, işi, ihaleleri, makamları liyakatliye, hak edene değil akraba ve partidaşlarına yağmalatan iktidar ve muhipleri hiçbir şey olmamış gibi sokağa çıkamaz!

2002’de dış borç 130 milyar iken, 2024’te, 486 milyar dolar yapanlar; 2022’de çeyrek altın 26 lira, 2023’te marul 30 lira; emeklinin maaşını 10 bin lira yapan iktidar, muhip ve şakşakçıları hiçbir şey olmamış gibi sokağa çıkamaz! Yüksek enflasyona, faize, haksız paylaşıma dayanan gayr-i adil gelir dağılım ekonomik politikaları İslâmî mi, insanî mi, ahlâkî mi; yoksa sömürücü, vahşi kapitalizm, Kemalist politikalar uygulayan iktidar ve muhipleri hiçbir şey olmamış gibi sokağa çıkamaz!

Filistin’i kan gölüne çevirip, masum çoluk-çocuk, kadınları katleden İsrail ile dost olup ilişkileri ve ticareti en yüksek seviyelere çıkaran iktidar, muhip ve şakşakçıları hiçbir şey olmamış gibi sokağa çıkamaz! Daha sayalım mı?

Dipnotlar:

1-Münazarat, Enst./inter, s. 119.;

2-En’âm Sûresi, 164; vd.;

3-Mişkatü’l-Mesabih, hadîs no: 3925, vd.;”

4-ESDE, s. 110.