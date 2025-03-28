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28 MART 2025 CUMA - YIL: 56

İhlâs Risalesi okumaları üzerine bir not

Ali FERŞADOĞLU
28 Mart 2025, Cuma
Özeleştiri yaparak kendimizi ne kadar kontrol edebiliyoruz? Zira, kimi zaman bazılarımız, “Risale-i Nur bir külliyat, bir bütündür. Siz onları kabul ederek okumuyor musunuz!” deriz. Delilimiz de şudur:

“Risale-i Nur, sadece iman dersi değil, içtimaî [siyasî] ders de verir. Risale-i Nur, şu zamanın ihtiyaçlarına uygun bir ilâçtır.”1 “Elhâsıl, şu kitap [Münazarat], tarafımdan cevap, onların cânibinden suâl etmek vazifesiyle mükelleftir. Hem de siyâset tabiblerine, teşhis-i illete dâir hizmet ile muvazzaftır.”2

Risale-i Nur, Bediüzzaman’ın tabiriyle; “Yüksek İslâm siyaseti” ve “Kur’ân’ın siyasetini takip eder.”3 Ve içtimâî [siyasî] meseleleri de “ulûm-u imâniye fetvası” çerçevesinde ele alır. Buna da şöyle işaret edilir: “Bu asrın ehemmiyetli ve manevî ve ilmî bir mürşidi olan Risaletü’n-Nur’un heyet-i mecmuası’dan hangisini okursam ‘En birinci budur’ derdim. Ötekine bakardım, ‘Bu birincidir.’ Daha öbürüsüne baktıkça hayret ederek kat’î kanaatim geldi ki, Risaletü’n-Nur’un kitapları birbirine tercih edilmez.”4

Bu zaviyeden bakıldığında görülür ki, 21. Lem’â olan İhlâs Risalesinde de “teşrikü’l-mesâi [ortak çalışma] düsturu ve taksim-i a’mâl [iş bölümü]”5 şeklinde ekonomik dersler de “ulûm-u imaniye” çerçevesinde verilir:

“Bu dürus-u Kur’ân’iyenin dairesi içinde olanlar, allâme ve müctehidler de olsalar, vazifeleri, ulûm-u imaniye cihetinde, yalnız yazılan şu Sözlerin şerhleri [yorumları] ve izahlarıdır veya tanzimleridir. Çünkü, çok emarelerle anlamışız ki, bu ulûm-u imaniyedeki fetva vazifesiyle tavzif edilmişiz”6 “Ulûm-u imaniye”; tefsir, hadis, içtimaiyat ve siyaset ile sair manevî, sosyal, fen ilimlerinin harmanlanmasıyla hasıl olan iman ilmidir. 

Acaba, “Sizler, ara sıra, İhlâs ve İktisat Lem’alarını ve bazen Hücumat-ı Sitte Risalesi’ni mabeyninizde beraber okumalısınız.”7 ve “Bu Lem’ayı lâakal [en azından] her on beş günde bir defa”8 “mabeyninizde beraber okumalısınız” direktifini ne derecede yerine getirebiliyoruz?

Dipnotlar:

1-Hizmet Rehberi, Enst./intr., s. 24., 22., 53., 54., 110.; 2-Münazarat, s. 20.; 3-İşârâtü’l-İ’câz, Enst./intr, s. 84.; 4-Kastamonu Lâhikası, s. 11.; 5-Lem’alar, s. 169.; 6- Mektubat, s. 413.; 7-Kastamonu Lâhikası, s. 172.; 8-Lem’alar, s. 163.

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