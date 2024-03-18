İktidar “hata” etmiyor, her şeyi çökertiyor!

“AKP politikalarının dindarlıkla ilgisi yok” (7 Mart 2024) başlıklı yazımız üzerine fanatik AKP taraftarı bir kardeşimiz, “Halbuki insan hatadan hâlî olmadığı için… Sahabeler de insandırlar, hatadan, hilaftan hâlî…”1 olmadıklarına göre, RTE da hata eder!” diyerek “dini ve dindarlığı” kullanarak dehşetli bir kıyas-ı maalfarık yaptı. Halbuki, “hata” başka, “kasten ve teammüden” işlemek başka. Ve cinayetleri bile bile müdafaa etmek daha başka bir cinayet!

“Hata”, bilmeyerek ya da istemeyerek yapılan yanlışlık ve yanılmadır. “Kast ve taammüden” ise, şuuru yerinde iken, önceden düşünüp tasarlayarak, bilerek, isteyerek yapılan yanlış fiillerdir.

AKP iktidarı, lideri hata etmiyor, bile bile ve kasten söz ve icraatlarda bulunuyor. “Kanun/yasama, icra ve yargı”yı bile bile tekele alarak bile bile istibdat yapıyor. Binlerce masumu bile bile “terörist” ilan edip cezalandırdı.

Bunu şuradan da çıkarıyoruz: “15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağıyla ilgili adli ve siyasi süreçlerin işletilmesi, darbe kalkışmasının askeri ayağı Yurtta Sulh Konseyi’nin, siyasi bir taraf ve grupla ilişkilerinin belirlenmesine ilişkin araştırma önergelerini” bile bile, kasten, taammüden reddedildi.2 Madenlerdeki ölümlerin araştırılması önergesi, ‘Man Adası’ belgeleri - Kasım 2017; 15 Temmuz darbe girişiminin ve siyasi ayağının ortaya çıkarılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulması önergesi, Çorlu’daki tren kazası -Temmuz 2018, Vatandaşı yoksulluğa sürükleyen sebepler, Kur garantili mevduat sisteminin getireceği borç yükü, Elektriğe yapılan zamlar vs. gibi binler kanun teklifi, Meclis Araştırma önergesi bile bile reddedildi.

Akıl, vicdan ve insaf sahipleri bilir ki, gördü ki, başta hukuk, adalet, eğitim, yönetim ve ekonomi bile bile çökertildi... Ayyuka çıkan “yolsuzluk iddialarının” üzerine bile bile gidilmiyor! Sayın Erdoğan, 6.6.2022’de, “Bu iktidar faizi artırmayacaktır, tam aksine faizi düşürmeye devam edeceğiz” demişti.3 Enflasyon, faiz bile bile yükseltiyor! Emeklilerin hakkını bile bile vermiyor, dev şirketlerin vergilerini bile bile alınmıyor! Elektrik, doğalgaz (rahmangaz), akaryakıta bile bile zam yapıyor!

Bari siz “Başkalarının hukukunu çiğneyen cânilere afüvkârâne bakmaya hakkı yoktur, zulme şerik olur.”4 hakikatini bilmezlikten gelerek, “hata!” etmeyin!

Dipnotlar:

1-Sözler, s. 308, 445.; 2-https://www.sozcu.com.tr/15-temmuz-onergesini-akpliler-reddetti; 3-https://www.rudaw.net/turkish/middleeast/turkey; 4-Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 167.