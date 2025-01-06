İslâmîlik endeksi ne anlatıyor?

Türkiye’de 106 ilâhiyat fakültesi, 10 bin akademisyen, 314.000 talebe; 1607 imam-hatip lisesi 44.000 öğretmen, 504.000 öğrenci…

Diyanet’e bağlı 90.000 cami, 20.000 Kur’ân kursu... 81 il, 922 ilçede müftülük, binlerce büro... 211 bin 164 kişi istihdam ediliyor! 2024 bütçesi 130 milyar 119 milyon lira! Ya toplanan iâne, zekât! Ayrıca, on binlerce vakıf, dernek, araştırma merkezi… Kanun yapma, icra, kontrol yetkileriyle donanmış, Meclis çoğunluğuyla müthiş bir iktidar gücü!

İlmî araştırma ve anketlere göre ise, 2002-2024 arası namaz kılan, oruç tutan, zekât veren, tesettüre, helâl-harama uyanların, kul haklarına riayet edenlerin sayısında gittikçe büyük düşüşler yaşanıyor! Faiz, enflasyon, hırsızlık, yolsuzluk, ahlâk dışı hareketler ise yükseliyor; masumlara hapis ve dahi boşanmalar, gün be gün artıyor!

Ve fakr-u zaruret içinde kıvranan milyonlarca insan! Oysa, “Türkiye’nin 55 milyar dolar zekât potansiyeli var.1 Bunu 81 ile bölersek herbirisine 679 küsür milyon dolar düşer. Lâyık-ı vech ile ve müessesevî olarak toplanıp tevzî edilseydi her sene kaçar fabrika, teknolojik yüksek eğitim müessesesi kurulur? Ki, bunlar için müthiş varidat, gelir kaynağı, “Zekâttır…”2

Her bir fen, sosyal, manevî ilim bir Esma’ya dayanır. Meselâ, hukuk, adalet Hak, Âdil; talim, eğitim, terbiye ve yönetim Alîm, Rab, Rahîm; matematik, fizik, kimya Mukaddir, Hakîm; tıp Şâfi’, Kâfi, Muâfi; temizlik, hijyen Kuddüs, Mutahhir; ekonomi Rezzak, Muktesıt; sanat, estetik Sani’ ve Cemil gibi... Yalnızca bir hadiste 99’u sayılan Esma-i Hüsna’yı anlayıp, özümseseydik yukarıda sayılan arızalar yüzde bire inerdi!

Ve gelelim İslâmîlik Endeksine: Ülkelerin İslâm’a en uygun yaşayışı yönetilmesini puanlayıp sıralar. Dünyada İslâm’a en uygun yönetim biçimi 10 ülkeden 9’u Avrupa’da! İslâmîlik Endeksi şöyle: 1. Danimarka, 2. İsveç, 3. Hollanda, 4. İzlanda, 5. İsviçre, 6. İrlanda, 7. Kanada, 8. Avustralya, 9. Yeni Zelanda, 10. Norveç… Müslüman ülkeler arasında en yüksek sıralamada ise Malezya 43. Sırada! Türkiye ise 103. sırada!3

Allahaşkına! Ne yaparsınız, kime taparsınız!? Niye biz böyle, onlar öyle!? Müstebit eğitim ve yönetim sistemiyle, deveyi hamuduyla yutanlar utansın! “Bütün himmetini menfaat-i şahsiyesine hasredenler” utansın!

Müslümanlığımızdan da İslâmîlik endeksinden de utanmalıyız!

Dipnotlar:

1-tdv.org/tr;

2-Münâzârât, s. 129.;

3-https://www.instagram.com/p/ Ctgp57ltbvN/