"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ARALIK 2024 SALI - YIL: 55

Kendimize yazık etmez miyiz?

Ali FERŞADOĞLU
03 Aralık 2024, Salı
Hayatımıza kim şekil veriyor, kim vermeli? TV, cep telefonu, internet, seküler felsefeler mi, siyaset mi, maddiyat mı, yoksa Kur’ân ahlâkı mı? Peki, İslâma göre ahlâk nedir?

Arapça “Huy” anlamındaki “hulk” kelimesinin çoğulu olan ahlâk; güzel seciye, karakter, doğru, iyi, hayırlı, olumlu, pozitif davranış biçimi ve oturmuş kişiliktir. Bir davranış ve hareketin ahlâkî olduğunu gösteren iki unsur vardır: İyi-kötü gibi bir değer taşıması; irâdî ve kastî olmasıdır. Meselâ, psiko-biyo-fizyolojik davranışlar ahlâkî değildir. Ahlâkı meleke haline gelmemiş birisinin kendiliğinden değil; zorlanmayla ve herhangi bir çıkar hesabıyla korkması, cömertliği ahlâkî değil; riyâ ve menfaat eseridir. Ahlâkî davranış; Allah’ın emirlerine itaat, yasaklarından sakınmak; yarattıklarını hoş görüp, şefkatle haklarına riayet etmek ve saygılı olmaktır. Ahlâk ruhun süsü, davranışlarımızın mayası, iç güzelliğimizin nurudur, ışığıdır.

Ahlâkın gayesi; maddî-mânevî iki yapılı insanın ruhunu, ulvî duygu ve hasletlerini geliştirip kontrol etme; menfi hislerini mecralarına, yani,  veriliş gayelerine kanalize ile his ve lâtifelerini dengelemektir. Yanlış, kötü, çirkin huy ve fiillere de “ahlâk dışı” denir.

İmân esasları ahlâkî normları sonsuzluğa taşıdığı gibi; ibâdetler, muâmelât ve davranış biçimleri de ahlâkî değerleri hem teorik, nazarî hem de pratik olarak uygulamasını yapar. Güzel seciye ve iyi haslet, yâni, ahlâkî normların başında Allah’a ve yarattıklarına karşı sevgi gelir. Doğruluk, hakperest, âdil, mütevâzi, ihlâslı (samimi, içten, art niyetsiz), haya-iffet, merhamet, hüsn-ü zan, hürmet. Merhamet, şefkat, iyilik, yardım gibi ulvi güzel hasletler imânın gereğidir.

İslâm ahlâkı; insanı ruhlar âleminden (elest bezminden) alarak, anne karnında, bebeklikten, çocukluktan, gençlikten, ihtiyarlıktan mezar kapısına kadar götürür ve yukarıda bir kısmı sıralanan yüzlerce güzel ahlâkî hasletlerle dona-tır... Sünnet-i Seniyye, yeme-içme, konuşma, giyim-kuşam, çalışma, dinlenme, uyuma, gezme-eğlenme, aile ilişkilerinden içtimâî münâsebetlere, hattâ, öksürme ve hapşırmaya kadar en ince ahlâkî prensipler, ölçüler getirir. Hangi adab-ı muâşeret (görgü kuralı) uygulaması gerektiğini belirler.

“Bahtiyar odur ki, bu ittibâ-ı Sünnette hissesi ziyade ola. Sünnete ittibâ etmeyen, tembellik ederse hasâret-i azîme, ehemmiyetsiz görürse cinayet-i azîme, tekzibini işmam eden tenkit ise dalâlet-i azîmedir.” (Lem’alar, s. 64.) Öyle ise, 24 saati Kur’ân ve Sünnet ahlâkına göre düzenlemeli değil miyiz? Aksi halde kendimize yazık etmez miyiz?

Okunma Sayısı: 266
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Google Haritalarda polis noktaları da görülecek

    Gıda paketlerinde yanıltıcı görseller kullanmak artık yasak

    İsrailli aşırı sağcı Bakan: ABD, alnımıza silah dayadı

    "Son 18 ayda, 20 yılda toplanandan daha fazla delil toplandı"

    Gazze'deki soykırım son bulsun

    İsrail, Lübnan ile yaptığı ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor

    ABD: Suriye'deki saldırı, Rusya ve İran'ın dikkatinin dağıldığını gösteriyor

    ABD’li yardım kuruluşu da Gazze’deki faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı

    Galatasaray, Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı

    Halk Erdoğan’ın tekrar aday olmasını istemiyor

    Güngören'de çöken binanın enkazında kalan işçiden acı haber!

    422 gündür saldırı altındaki Gazze'de İsrail katliamı artarak devam ediyor!

    Astıma karşı 50 yıl sonra yeni tedavi

    Ekranlar üzerinden işgal ediliyoruz

    Çağın problemlerine çözüm Risale-i Nur'da

    415 bin Filistinli UNRWA okullarında barınmaya çalışıyor

    Motorlu araç satıcıları: 6 ay 6 bin kilometre uygulaması sona ersin

    Zorunlu kış lastiği denetimleri başladı

    Suriye'deki yeni gelişmeler hakkında ABD'den açıklama

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Namık Kemâl’in hürriyet aşkı-2
    Ali FERŞADOĞLU

    Kendimize yazık etmez miyiz?
    Ahmet BATTAL

    Hukuk devletinden kanun devletine
    Sebahattin YAŞAR

    Bilmiyorum
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Güney Kore’deki ‘isyan’
    Ahmet Said Aydil

    İdeolojik sığlıklar ve çığlıklar
    Cenk ÇALIK

    Kudüs davası, Filistin meselesi
    Süleyman KÖSMENE

    İhtilâf ü tefrika endişesi
    Nahit TOPALOĞLU

    Anlatım bozuklukları-10 - Şapka Deyip Geçmeyin-29

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.