Kur’ân’ı hiç böyle okuduk mu?

Müslümanın en büyük dâvâsı Kur’ân-ı Azimüşşanı okumak, anlamak, yaşamak ve her meselede ona müracaat etmektir.

Kur’ân zikrullahtır. Zikir, düşünüldüğü gibi, yalnızca tesbih çekme şeklinde tezahür etmez. “Zikir, Allah’ı dille hamd, tesbih ve tekbir şekliyle övmek; nimetlerini anmak, bunları kalple hissetmek ve tefekkür etmek; kulluğun gereklerini akıl, beden ve mal ile yerine getirmek; namaz kılmak, duâ ve istiğfarda bulunmak, kevnî âyetler üzerinde düşünmektir.” (https://islamansiklopedisi.org.tr/zikir)

Evet, kalbler, gönüller ancak Allah’ı zikretmekle huzur bulur. (Ra’d Sûresi, 28) Zira, aklımız Kur’ân’a muhtaç olduğu gibi, kalbimiz dahi bir feyiz ister, ruhumuz bir nur ister… Feyiz nedir?

- Manevî haz, mutluluk, iç huzuru, verimlilik, gürlük, ongunluk, bereket, artma, çoğalma, manevî ve kültürel ilerleme, gelişme, olgunluk. Kur’ân’dan feyiz almanın en bereketli bir yolu da onu yeni nazil oluyor gibi okumak ve dinlemektir.

Bediüzzaman’ın Kur’ân’ı okumaya ve dinlemeye getirdiği açılım şöyle: “Kur’ân-ı Hakîm, madem şehr-i Ramazan’da nüzul etmiş. O Kur’ân’ın zaman-ı nüzulunu istihzar ile, o semâvî hitabı hüsn-ü istikbal etmek için Ramazan-ı Şerifte nefsin hâcât-ı süfliyesinden ve mâlâyâniyat hâlâttan tecerrüt ve ekl ve şürbün terkiyle melekiyet vaziyetine benzemek ve bir surette o Kur’ân’ı

- Yeni nâzil oluyor gibi okumak ve dinlemek, Ve ondaki hitâbât-ı İlâhiyeyi güya geldiği ân-ı nüzulünde dinlemek, Ve o hitabı Resul-i Ekremden (asm) işitiyor gibi dinlemek, Belki Hazret-i Cebrâil’den, Belki Mütekellim-i Ezelîden dinliyor gibi bir kudsî hâlete mazhar olur. Ve kendisi tercümanlık edip başkasına dinlettirmek ve Kur’ân’ın hikmet-i nüzulünü bir derece göstermektir.

“Evet, Ramazan-ı Şerifte güya Âlem-i İslâm bir mescid hükmüne geçiyor. Öyle bir mescid ki, milyonlarla hâfızlar, o mescid-i ekberin köşelerinde o Kur’ân’ı, o hitab-ı semâvîyi arzlılara işittiriyorlar.” (Bediüzzaman, Mektubat, s. 391)

Bu yeni ve müthiş bir Kur’ân okuma ve dinleme açılımıdır. Kur’ân-ı mu’cizül beyandan gerçek feyiz alıp kalblerimizin huzur bulması ancak böyle bir okuma ve dinleme ile olabilir.