Bu ne hâl ey nefs-i gafil! Hakka gitmezsin, düşe gidersin; dolu gitmezsin, boşa gidersin; sıkıntıya gitmezsin, hoşa gidersin; ayığa gitmezsin ayyaşa gidersin; tahkike gitmezsin, şaşa gidersin!

• Yine çaldı ders zili! Lâkin bu ders değil ters zili, dert zili! Hakim değil eğitimde akıl dili, ilim dili, kalb dili! Dayatılan tükenen müstebit Kemalizmin, Darwinizmin feri kalmamış pili!

• Bazı gafil ehl-i hizmet dönen dolaplar hakkında ya uyuyor ya “bir müfside, bir dessasa hüsn-ü zan” edip uyuyor!

• Âtıl geçen tatil hem bâtıl hem en en kıymetli zamanı katleden katil!..

• Dostu tost görenlerin postu yüzülür!

• Ehl-i dünyanın hafiye ve propagandacı-ları önce tavlıyorlar, sonra avlıyorlar, sonra havlıyorlar, en son kav’lıyorlar!

• Zalim zulmü edeli her zaman görür bedeli!

• Kim ederse harama nazar Kiramen Kâtibin göz sarkıntılığından ceza yazar!

• Erkek mert, cömert, tatlı sert, ârif, zârif olursa; nâhif, nâzik ve nâzenin kadın dert ve namert olmaz!

• İç güçler, dış güçlerden 3 dolara aldıkları eti 19 dolara iç güçsüzlere satıyor; büyük diş güçler haline geliyor!

• İradesine hakim olamayana muradı hadim olmaz, olmaz işleri akim kalır!

• Elini, dilini, hâlini, yolunu doğrultmayan belini doğrultamaz!

• Karar senin; hür iradenle “Loş cüdam mı, boş aydın mı, hoş adam mı?” olacaksın!?..

• Hadim-i Kur’ân’a pist, ehl-i hizmete post, hamiyetperver, milliyetperlere dost olursan mest olursun!

• Tûl-i emeli dünya ameli olanın temeli sakat, günahının hamalı olur!

• Vermezseniz adaletle suçluya “cezâ-i sezâ”, olur hazâ size cezâ hem ezâ!

• Cahil ahmak öze gelmez, aptal söze gelmez, suçlu yüze gelmez, göz göz gelmez!..

• Obur dünyadan öbür dünyaya gidiş zor! Zirâ Sırat Köprüsü hassas!