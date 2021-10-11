"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 EKİM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Rahim isminin hürmetine...

Ali FERŞADOĞLU
11 Ekim 2021, Pazartesi
İslâm literatüründe, nezih, sıcak ve derûnî mânâlar taşıyan mübarek kelimelerden birisi de şefkat, acımak ve sevgi anlamlarını kapsayan “Rahim” ismi. Bu kelime sırrını, Allah’ın kuşatıcı ve merhamet edici olan sonsuz “Rahman, Rahîm ve Vedûd”ten alıyor.

Bütün çeşitleri nezih ve temiz olan şefkat, aşk ve muhabbetten keskin bir iksir. Şefkatle cihazlanmış bir îmân şehametinin önüne, tağutî güçler kolay kolay set çekemez. Her hayırlı işte çektiğimiz Besmeledeki Rahim ismi yağmurda tecelli etmiş, yeryüzünde sayısız bitki, çiçek, meyve olarak tecelli etmiş. Ve anneler, şefkat mânâsına en ziyâde mazhar, şefkat kahramanlığı olarak tecelli etmiş. Bu duygu sebebiyledir ki anne, yavrusu için hayatını hiçe sayar; tereddüt etmeden fedâ eder. 

Evet, bütün insânî, hayvânî ve nebâtî annelerin şefkati, ancak bir Rahim olan Allah’ın lem’a-i tecelli-i rahmettir (rahmetinin tecellisinin bir parıltısıdır). Ya sonsuz rahmet nasıl olur! 

Anneler de unutmasın ki, eğer bu şefkati yanlış yolda kullanırlarsa, evlâdlarından alacakları karşılık hem kendileri, hem evlâdları için dehşetengiz bir sonuçtur... Zavallı bir kısım anneler, “Yavrum bu kış-kıyamet, bu yorgunlukta nasıl kalkacak, ibâdetini nasıl yapacak?” deyip tatlı uykusundan uyandıramayıp; onları Cehennemin akkor alevleri arasına itmeye nasıl cesâret edebiliyorlar? Babalar alınmasın. Oğulları ne kadar haksız olsalar dahi, yine evlâttan şefkatlerini esirgememeli. 

Şefkat, paha biçilmez bir zînet. İnsanların hemcinslerine şefkati, yardımların en ulvî ve en makbullerinden. Aşktan ulvî bir sevdâdır şefkat.

İnsanlığın en eski, en mukaddes, en değerli, en büyük, en sağlam, en koruyucu müesseselerinden birisi “evlilik ve âile.” Bu müessesenin en mühim unsûru ise yaradılışlarında “şefkat kahramanları” olan kadınlar, anneler, ebeveynler!  

Unutmayalım ki, dünya ve âhiret saadetleri de ancak, İslâm dairesindeki terbiye ile mümkün. 

Özellikle günümüzde, kadınlarda bulunan bu “şefkat” seciyesi, İslâm cemiyetinin önemli bir esası, bir istinat noktası. Tabiî ki, bu şefkatı yanlış yolda kullanmaması şartıyla. 

Müslümanlarda bu ne Rahim /şefkat, acıma duygusu sapmasıdır ki, biribirine karşı dehşetli haksızlık ve zulümler ediyor. Silâh sektörüne, mafyasına, milyarlarca lira ödüyor ve biribirine kurşun, başlarına bombalar yağdırıyor! 

Sonsuz Rahim isminin hürmetine merhamet, merhamet, merhamet!.. 

 

Okunma Sayısı: 121
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Denge ve denetleme kalkınca bedeli ağır oldu"

    Binlerce Müslüman evsiz kaldı

    İdlib baskısı artıyor

    'İktidarı pazar gezmeye dâvet ediyoruz'

    İtalya’da sokaklar savaş alanına döndü

    Pandemide depresyon vak’aları arttı

    Türkiye'de son 24 saatin Koronavirüs Tablosu

    Mali, Fransa'yı suçladı: Ülkemizde silahlı grupları eğitiyor

    Binlerce kişi 'iklim' için yürüdü: 'Brüksel'in soğuk ve yağmurlu kalmasını sağlayın'

    Afrika'da nüfusun yüzde 4,57'si tam aşılandı

    Filistin: İsrail'in artan saldırıları ve ihlalleri, kaosu ve şiddeti körüklüyor

    Bu mu fedakarlık?

    Irak'ta seçimde oy verme işlemi tamamlandı

    Çuvalcı general kanserden öldü

    PCR dayatması 2 ilde kalktı

    'Zehirsiz şehirler istiyoruz'

    Taliban: ABD ile yeni sayfayı konuştuk

    Hastanelerde randevu krizi

    Lezzetin yolculuğu başladı: ''Kabak da artık lüks tüketim oldu''
    📷

    Orta Toroslar'da sonbahar tefekkürüne davetlisiniz

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Sebahattin YAŞAR

    Burası, bir ömrün bittiği yerdir!
    Hüseyin GÜLTEKİN

    İktidarın ‘başarı’ları!..
    Genel

    "Denge ve denetleme kalkınca bedeli ağır oldu"
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ânî adalet, tek bir masumu da feda etmez
    M. Said ZEKİ

    Ankara’da en kara bir halet-i ruhiye ve ümit...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kerbelâ Fâciası ve duygu istismarı
    Yeni Asya'dan Size

    Gazeteyi tanıtmak için
    Mehmet KARA

    İki ittifakta anayasa değişikliği istiyor, ama…
    Süleyman KÖSMENE

    Ruh ebediyete gömülü bir hakikattir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.