Rahim isminin hürmetine...

İslâm literatüründe, nezih, sıcak ve derûnî mânâlar taşıyan mübarek kelimelerden birisi de şefkat, acımak ve sevgi anlamlarını kapsayan “Rahim” ismi. Bu kelime sırrını, Allah’ın kuşatıcı ve merhamet edici olan sonsuz “Rahman, Rahîm ve Vedûd”ten alıyor.

Bütün çeşitleri nezih ve temiz olan şefkat, aşk ve muhabbetten keskin bir iksir. Şefkatle cihazlanmış bir îmân şehametinin önüne, tağutî güçler kolay kolay set çekemez. Her hayırlı işte çektiğimiz Besmeledeki Rahim ismi yağmurda tecelli etmiş, yeryüzünde sayısız bitki, çiçek, meyve olarak tecelli etmiş. Ve anneler, şefkat mânâsına en ziyâde mazhar, şefkat kahramanlığı olarak tecelli etmiş. Bu duygu sebebiyledir ki anne, yavrusu için hayatını hiçe sayar; tereddüt etmeden fedâ eder.

Evet, bütün insânî, hayvânî ve nebâtî annelerin şefkati, ancak bir Rahim olan Allah’ın lem’a-i tecelli-i rahmettir (rahmetinin tecellisinin bir parıltısıdır). Ya sonsuz rahmet nasıl olur!

Anneler de unutmasın ki, eğer bu şefkati yanlış yolda kullanırlarsa, evlâdlarından alacakları karşılık hem kendileri, hem evlâdları için dehşetengiz bir sonuçtur... Zavallı bir kısım anneler, “Yavrum bu kış-kıyamet, bu yorgunlukta nasıl kalkacak, ibâdetini nasıl yapacak?” deyip tatlı uykusundan uyandıramayıp; onları Cehennemin akkor alevleri arasına itmeye nasıl cesâret edebiliyorlar? Babalar alınmasın. Oğulları ne kadar haksız olsalar dahi, yine evlâttan şefkatlerini esirgememeli.

Şefkat, paha biçilmez bir zînet. İnsanların hemcinslerine şefkati, yardımların en ulvî ve en makbullerinden. Aşktan ulvî bir sevdâdır şefkat.

İnsanlığın en eski, en mukaddes, en değerli, en büyük, en sağlam, en koruyucu müesseselerinden birisi “evlilik ve âile.” Bu müessesenin en mühim unsûru ise yaradılışlarında “şefkat kahramanları” olan kadınlar, anneler, ebeveynler!

Unutmayalım ki, dünya ve âhiret saadetleri de ancak, İslâm dairesindeki terbiye ile mümkün.

Özellikle günümüzde, kadınlarda bulunan bu “şefkat” seciyesi, İslâm cemiyetinin önemli bir esası, bir istinat noktası. Tabiî ki, bu şefkatı yanlış yolda kullanmaması şartıyla.

Müslümanlarda bu ne Rahim /şefkat, acıma duygusu sapmasıdır ki, biribirine karşı dehşetli haksızlık ve zulümler ediyor. Silâh sektörüne, mafyasına, milyarlarca lira ödüyor ve biribirine kurşun, başlarına bombalar yağdırıyor!

Sonsuz Rahim isminin hürmetine merhamet, merhamet, merhamet!..