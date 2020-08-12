Sihirbazların büyü deşifresi

İllüzyon, büyü, sihir gösteriyle alâkalı en çok sorulan bir soru şu:

“Eğer arkada birisi varsa ve kırmızı mendili görürse ne yapacağız?’ Tabiî ki dizinizi dövmeyeceksiniz. Bakınız çok basit, (gidip boş bir bardak getiriyor. Cebinden çıkardığı hakikî yumurtanın üzerinden kırmızı mendil parçasını koparıp, kırıp herkese göstereceksiniz.”

Daha sonra başka bir illüzyon tekniğiyle “yanlış yönlendirmeyi” anlattı: (Sözü Burak alıyor) “Yanlış yönlendirme şudur: İzleyenlerin bir şeye olan dikkatini dağıtarak onları başka bir odak noktaya çekip onların yönlenmesini değiştirmek. Yani, biz illüzyonda (bu tekniği) merkezi sır olarak görüyoruz. Yani, gerçek numaranı yapabilmen için insanların bakışını ya da dikkatini tam ters yöne çekmelisin. (Elini kaldırıp açarak) insanların buraya bakmasını sağla, (diğer elini açarak ve aşağıda tutarak) ve bütün numaranı burada yap. (Aynen siyaset sihirbazları gibi değil mi?)

“Fakat, daha iyi anlatabilmemiz için doğuş noktası olan illüzyonu biraz daha açık şekilde anlatmamız gerekiyor. (Sözü Kıvanç alıyor)

“İllüzyon nedir? Duyuların çarpıtılması. Ama Burak’la ben bir sanat dalı olan illizyonu, aslında bir şaşırtmaca sanatı olarak algılıyoruz. Yani biz kimiz, illizyonistiz. Yani gerçek hayatla, sizin yaşadığınız gerçek hayatla, hepimizin yaşadığı gerçek hayatla sihrin dünyasına yaptığımız bir yolculuk. Ve yolculuğu da biz sizlere yaşatıyoruz.

Esas soruya sıra geldi: “İllüzyon nasıl yapılır (gerçekleşir)? Bizim amacımız, sizin sır olarak nitelendirdiğiniz amaca ulaşmak. Bir sürü illüzyon teknikleri var. İçinde barındırdığı bir sürü dinamik var. Ama bizim burada bahsettiğimiz ‘yanlış yönlendirme.”

(Sözü Burak alıyor) “Meselâ şimdi gösterinin en başına gidelim... Sahneye geldik, merhaba dedik sizlere. Daha sonra Kıvanç gösterinin en başında iki vaatte bulundu size: Bir tanesi ilk başta size bir gösteri yapacağız, diğeri ise daha sonra da bunun sırrını açıklayacağız. Evet, gerçekten size bir oyun yaptık. Artık algılarınız bize karşı biraz daha düşmüştü. Çünkü zihniniz bize yavaş yavaş güvenmeye başlamıştı. Bu tam bizim istediğimiz noktaydı. Birinci vaat başarıyla yerine getirilmişti.

“Daha sonra ikinci vaade sıra geldi. Size sırrımızı açıklayacağımızı söyledik. Artık yanlış yönlendirilmeye çok açıktınız. Siz aslında ‘işin sırrını öğreneceğim’, diye düşünürken, biz arkada çok farklı bir iş çevirmiştik.

Buradan siyasete bir gönderme daha yapalım: Yerli ve küresel siyasî illüzyonistler ve sihirbaz diplomatlar, perde arkasında ne hazırlıklar yapıyor, sahnede neler söylüyor!