Sıkıntı “siyasal dinci/dindar siyasalcı” ve muhafazakârlardadır

Bir kardeşimiz gazetenin siyasi duruşu için “Muhafazakâr grupları rahatsız ediyor… Türkiye’de yıllarca tarafgir olmanın ve hizipleşmenin sıkıntısını hâlâ çekiyoruz…” dedi. Sıkıntı, Risâle-i Nûr ölçü ve stratejilerini veren gazetede değil, Nur’ları okumaya, anlamaya çalışmayan “siyasal dinci/dindar siyasalcı” ve muhafazakârlardadır!

Ki, birçoğunun akıl, zekâ, himmet, vakit ve nakitlerini günümüz “yalancı, gaddar, menfaat üzerine dönen canavar siyasete” yatırma ve iflâsla başları dertte, sıkıntıları var!

Doktorun reçetesi, ameliyatı, tedavi yöntemleri acı ve ağırdır! Bundan ötürüdür ki, hasta doktora gitmekten, tedavi olmaktan kaçar! Risâle-i Nûr’un da siyasi ölçü ve stratejileri birçoklarına acı gelebilir… Siyasette de şu husus mutlak dikkate alınmalı: “Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.”1 İlim sahipleri kimlerdir? “Verrasihune fil ilmi/İlimde derinlik sahibi…”2, yetkili olan “müçtehid ve müceddidlerdir.” “Muhakkak ki Allah, bu ümmete her yüz sene başında dinini yenileyen bir müceddid gönderir.”3 hadîsi de onlara yönlendirir. Elbette içtimâî, siyasî ölçü ve stratejileri belirleme doktor, mühendis, siyasetçi ve muhafazakârlar değil, yetki sahibi “müçtehid ve müceddidlerdir. Bu zamanın müçtehid ve müceddidi kimdir?

• Risâle-i Nûr bu zamanın müceddididir.”6 Delilimiz Risâle-i Nûr’dur. Anlayarak ve kabul ederek okuyan bunu görür!

• Risâle-i Nûr sadece iman dersi değil, içtimai ders de verir.7

• Risâle-i Nûr ‘yüksek İslâm siyaseti’ ve ‘Kur'ân siyâsetini’ takip eder.8

• “Elhâsıl, şu kitap, tarafımdan cevap, onların cânibinden suâl etmek vazifesiyle mükelleftir. Hem de siyâset tabiblerine, teşhis-i illete (siyaset doktorlarına hastalığı teşhise) dâir hizmet ile muvazzaftır (vazifelidir).”9 Muhafazakârların bazıları Kur’an ve Sünnet-i Seniyyenin bu zamandaki içtimâî, siyasî ölçü ve stratejilerini geçiniz yüzünden bile okumasını bilmiyor! Öyle ise, Müslümanlar, dindarlar, muhafazakârlar öncelikle bu sıkıntılarını gidermelidir.

Yeni Asya’nın siyasi duruşunun “doğru bir yöntem!” olup olmadığı muhafazakârların rahatsız-lığı, tepkileri veya kendi ölçülerimizle değil, Risâle-i Nûr mihengine vurarak test edilir.

Dipnotlar:

1-Nahl Suresi, 43.; 2-Al-i İmran Suresi, 7.; 3-Ebû Dâvûd, Melâhim, 1.; 4-Emirdağ Lâhikası, s. 377.; 5-Kastamonu Lâhikası, s. 145.; 6-Barla Lahikası, Enst./inter., s. 103.; 7-Hizmet Rehberi, s. 54.; 8-İşârâtü'l-İ'câz, s. 84.; 9-Münâzarât, s. 20.; 10-Hizmet Rehberi, s. 173.