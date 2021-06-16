“Tam mütedeyyin” vatandaş sertifikası

Bugün de ahlâk, içtimaî/siyasî test sorularımıza devam ediyoruz:

5- Türkiye gibi İslâm ülkelerinin geri kalmasının sebebi nedir? a- Vatandaşlar tembel olduklarından b- Eğitimsiz, c- Kafalarının çalışmamasından. d- Yeraltı ve yerüstü kaynaklarının yetersizliğinden… e- İstibdat, baskı, tek adam yönetimi, Kemalist rejim her yere hâkim olduğundan, fikir hürriyeti olmadığından, kafalarını çalıştırmalarını istemediklerinden... 6- Türkiyenin yönetim şekli nedir? a- Cumhuriyet; adalet, meşveret, yani, ortak akıl, kollektif şuur, katılımcılık, fikirlere saygı, ortak çalışma, dayanışma, birlikte ve çoğunlukla karar verme) ve kanunda inhisar-ı kuvvetten (gücün hukukun emrinde olması, kuvvetin kanunla sınırlanmasından) ibarettir. Meşrûtiyet/demokrasi (yöneticisini halkın kendisinin seçtiği, şeffaflık, sorgulama b- Parlamenter sistem c- Halifelik. d- Liberalizm, e- Oligarşi, diktatörlük, istibdat (Tek adam yönetimi, yani, “riyaset-i şahsiye”, krallık, alikıranlık), sosyalizm, Bolşevizm, faşizm, Kemalizm, Süfyanizm. 7- Bir yerde adaletsizlik, haksızlık, zulüm, kötülük varsa ne yapmalıyız? a- Gözlerimizi kapatmalı, kulaklarımızı tıkamalı. b- Derhal oradan kaçarcasına uzaklaşmalı. c- Hiçbir şey olmamış gibi bön bön trene bakar gibi bakmalı! d- Zalimlere meyletmeli, güç varsa “fiilen, iltizamen ve iltihaken” onlara katılmalı, alkışlayıp desteklemeli! e- “Bir kötülüğü gördüğümüzde elimizle (yetkili isek ve gücümüz varsa), düzeltmeli, buna gücümüz yetmiyorsa dilimizle düzeltmeli, anlatmalı, yetkilileri harekete geçirmeli, buna da gücümüz yetmezse kalbimizle buğz etmeli. Ve, “Zalimliğini, semâvâta işittirecek derecede bağırmalı. Bu soruları anlayarak, kabul ederek ve yaşayarak doğru olarak cevaplandıranlar, 100 puan alarak, “tam mütedeyyin, yani takvalı, hakikî dindar sertifikası” almaya hak kazanır. Cevap anahtarı: 5/e, 6/e, 7/e

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