"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 MART 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Uzay aracı Apollo 11, Juna ve hakikat-i Mi’rac

Ali FERŞADOĞLU
13 Mart 2021, Cumartesi
Mi’rac mu’cizesine insan yürüyüşü, uçak, uzay araçları hızları, astronotların uzay elbiseleri ve dalgıç kıyafetleri pencerelerinden de bakabiliriz. Şöyle ki:

Mekke-Kudüs uçak uçuşu mesafesi 1243, karayolu 1.483 kilometre. İnsan saatte 5 kilometre yol kat’eder. Gece-gündüz hiç durmamacasına yürüyen Mekke’den Kudüs’e 12.5 günde gider. 70 km hız yapan bir vasıta aynı mesafeyi 21, uçak 1.5 saatte alır.  

Dünya ile Ay arasında ortalama uzaklık 384.403 km’dir. Apollo 11 (Neil Armstrong…) saatte 2000 km hızla, 8 günlük uçuştan sonra 20 Temmuz 1969’da aya iniş yaptı. Bugün en hızlı uzay aracı saatte 265.500 km hız yapan Juno aya 2 saate gider.

İşte aynı süreyi farklı yaşayıp, farklı işler yapmak demek olan göreceli, izafi, nisbi zaman budur. Peygamberimiz (asm) Mi’rac’a, ışık hızını aşan “Refref/Burak”la, (7 semavatta seyahat edecek vasıtayla) bir anda gitmiş, gelmiştir.  İnsan su içinde de 5 dakikadan fazla yaşayamaz. Dalgıçların su içinde uzun süre kalabilmek ve soğuk sularda ısıdan etkilenmemek için, azot ile şişirilmiş neoprenden ve naylondan üretilmiş ve vücut ısısını koruyan dalış elbiseleri kullanır. Tabiî ki, oksijen tüpleri de şart… 

Son derece âciz ve fakir insanlar uzay araçları, kıyafetleri, deniz altı vasıtaları, dalgıç elbiseleri yapabiliyorlarsa; elbette sonsuz ilim, irade ve kudret Sahibi, Âlim ve Kadir-i Zülcelâl olan Allah (cc), Habib-i Zişanı Hz. Muhammed’i (asm) ışık hızından milyarlarca kat hızlı gidecek vasıta, 7 kat semavatı aşacak maddî manevî elbise ile donatmaz mı?  

İşte Mi’rac, “Zât-ı Ahmediyenin (asm) merâtib-i kemâlâtta seyr ü sülûkundan ibârettir. Yani, Cenâb-ı Hakk’ın tertib-i mahlûkatta tecellî ettirdiği ayrı ayrı isim ve ünvanlarla ve saltanat-ı rubûbiyetinde teşkil ettiği devâir, tedbîr ve icadda ve o dairelerde birer arş-ı rubûbiyet ve birer merkez-i tasarrufa medâr olan bir semâ tabakasında gösterdiği âsâr-ı rubûbiyeti, birer birer o abd-i mahsusa (özel kulu, elçisine) göstermekle, o abdi hem bütün kemâlât-ı insaniyeyi câmi’, hem bütün tecelliyât-ı İlâhiyeye mazhar, hem bütün tabakàt-ı kâinata nâzır ve saltanat-ı rubûbiyetin dellâlı ve marziyât-ı İlâhiyenin mübelliği ve tılsım-ı kâinatın keşşâfı yapmak için Burak’a bindirip, berk gibi, semâvâtı seyrettirip kat-ı merâtib ettirerek, kamervârî menzilden menzile, daireden daireye rubûbiyet-i İlâhiyeyi temâşâ ettirip o dairelerin semâvâtında makamları bulunan ve ihvânı olan enbiyâyı birer birer göstererek, tâ Kàb-ı Kavseyn makamına çıkarmış, ehadiyet ile kelâmına ve rü’yetine mazhar kılmıştır.” (Bediüzzaman, Sözler, Enstitü/internet, s. 518) 

Okunma Sayısı: 196
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Salgında bir yılın özeti: Tedbirler vaktinde alınamadı

    Dünya, Suriye’deki yıkımı seyrediyor... Sorumlular hesap vermeli

    Hepimiz dijital obez adayıyız

    7 milyon yapıya hızla yenileme gerekiyor

    Besicilik bitme noktasına geldi

    Ders var, aşı yok

    Artık Türkiye’de güvende değiliz

    EYT’liler: Avrupa’da kimse çöpten ekmek toplamıyor

    Bursa - Ankara yolunda feci kaza

    Tekirdağ’ın en büyük camii bitmek üzere

    Bakan Akar'dan 'Mısır' açıklaması

    Sasunyan’ın tahliyesi kesinleşti, Dışişleri Bakanlığı şiddetle kınadı

    'Asya kökenli vatandaşlarımız korku içinde yürüyor'

    Mehmet Akif Ersoy dualarla yad ediliyor

    Gündoğmuş'da 45 gündür Kovid-19 vakası görülmedi

    UCM'nin kararı İsrail'in üst düzey isimlerini alarma geçirdi

    ABD, Yunan medyasındaki iddiaları yalanladı

    'Mısır'la diplomatik düzeyde temaslarımız başladı'

    Ağrı - Doğubayazıt'ta deprem

    Muhtıranın 50. yılı... 12 Mart'ta da demokrasi mücadelesi verdik

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bakanın AİHM çelişkileri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Erdoğan ve Erbakan tarzı meselesi
    Sebahattin YAŞAR

    Ölmeden evvel son hamle
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    “Kademeli kontrolsüz anormalleşme!”
    Faruk ÇAKIR

    Papazlardan imamlara destek
    Ali FERŞADOĞLU

    Uzay aracı Apollo 11, Juna ve hakikat-i Mi’rac
    Mehmet ÇETİN

    Kader Risalesi’nin Mütalâası
    Abdil YILDIRIM

    Süvarilik ve kırk yamalı hırka

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.